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Posted 3 декабря, 15:07

Published 3 декабря, 15:07

Modified 3 декабря, 15:09

Updated 3 декабря, 15:09

На 16-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил— Серов завершили ремонт

На 16-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил— Серов завершили ремонт

3 декабря 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney.
Досрочно отремонтирован путепровод на ключевой магистрали Свердловской области.

Ремонтные работы на путепроводе выполнены в два раза быстрее намеченного срока.

В процессе реконструкции дорожные рабочие обновили бетонные участки пролетов, усилили опоры. На всем протяжении моста заменили дорожное полотно и деформационные швы. Последние сделали из особо прочных материалов.

Старые перила и барьеры демонтировали. На их место установили новые. После завершения всех вышеперечисленных работ дорожники нанесли разметку.

Для движения открыли все шесть полос, сообщил заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Олег Мелехов.

Напомним, под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста.

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт моста на улице Циолковского
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#Екатерина Смирнова#Общество#Мост#Ремонт дорог#Дорожное движение#Екатеринбург
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