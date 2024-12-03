Нехватку врачей в поликлиниках Свердловской области решили с помощью выпускников

Posted 3 декабря, 04:36
Published 3 декабря, 04:36
Modified 3 декабря, 04:38
Updated 3 декабря, 04:38
В течение последних двух лет нехватка медицинских сотрудников стала меньше в сравнении с предыдущими годами. В медуниверситетах стала другой система обучения, рассказала замминистра регионального Минздрава Светлана Филиппова ТВ-каналу «Четвертый канал».
Так, выпускники, учившиеся на лечебном факультете, приходят в медучреждения в качестве терапевтов на 1-3 года, чтобы потом продолжать учебу и стать узкими специалистами: хирургами, эндокринологами, гинекологами и другими врачами.
Кроме того, по словам Филипповой, средний заработок медсотрудников должен быть на уровне двух средних зарплат по области.
Напомним, в Свердловской области наблюдается нехватка сотрудников в сфере торговли.