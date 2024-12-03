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Posted 3 декабря, 04:36

Published 3 декабря, 04:36

Modified 3 декабря, 04:38

Updated 3 декабря, 04:38

Нехватку врачей в поликлиниках Свердловской области решили с помощью выпускников

Нехватку врачей в поликлиниках Свердловской области решили с помощью выпускников

3 декабря 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney.
В поликлиниках Свердловской области удалось восполнить нехватку сотрудников с помощью выпускников медицинских вузов.

В течение последних двух лет нехватка медицинских сотрудников стала меньше в сравнении с предыдущими годами. В медуниверситетах стала другой система обучения, рассказала замминистра регионального Минздрава Светлана Филиппова ТВ-каналу «Четвертый канал».

Так, выпускники, учившиеся на лечебном факультете, приходят в медучреждения в качестве терапевтов на 1-3 года, чтобы потом продолжать учебу и стать узкими специалистами: хирургами, эндокринологами, гинекологами и другими врачами.

Кроме того, по словам Филипповой, средний заработок медсотрудников должен быть на уровне двух средних зарплат по области.

Напомним, в Свердловской области наблюдается нехватка сотрудников в сфере торговли.

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