Несколько капель по углам и мыши разбежались — эффект сохранится на месяцы

Народная молва твердит о том, что против грызунов весьма эффективна настойка из красного жгучего перца чили. Мыши не выносят его запах по нескольким причинам, связанным с их физиологией и эволюцией. Основной активный компонент красного перца — капсаицин. Он не только придает перцу остроту, но и оказывает на организм животного специфическое воздействие.