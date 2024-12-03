Несколько капель по углам и мыши разбежались — эффект сохранится на месяцы

Posted 3 декабря, 15:39
Published 3 декабря, 15:39
Modified 3 декабря, 15:41
Updated 3 декабря, 15:41
Народная молва твердит о том, что против грызунов весьма эффективна настойка из красного жгучего перца чили. Мыши не выносят его запах по нескольким причинам, связанным с их физиологией и эволюцией. Основной активный компонент красного перца — капсаицин. Он не только придает перцу остроту, но и оказывает на организм животного специфическое воздействие.
Капсаицин вызывает жжение и раздражение слизистых оболочек, что является естественной защитной реакцией организма. Для грызунов, как и для многих других животных, такая реакция сигнализирует о потенциальной опасности. Запах и вкус острого перца воспринимаются ими как угроза, поэтому животные будут всячески избегать ее.
Портал «Хибины» со ссылкой на канал Dodaj, Umesi, Ispeci делится рецептом настойки из жгучего перца, которая надолго отпугнет навязчивых грызунов. Приготовить средство очень просто: для этого понадобится один стручок перца чили, 100 миллилитров геля для мытья посуды или жидкого мыла, а также два стакана горячей воды.
Перец нужно мелко нарезать, залить водой и добавить в смесь средство для мытья посуды. Раствор оставляют на сутки настаиваться, после чего процеживают через марлю или ткань и заливают в бутылочку с распылителем, — рекомендуют эксперты.
Считайте, что полдела уже сделано! Вам останется лишь разбрызгать средство в местах, где мыши появляются чаще всего. Обработку лучше проводить в два этапа, чтобы у мышей сформировалось и хорошо закрепилось чувство опасности.
Единственный минус этого способа — влияние на домашних животных, так как жгучий перец может вызвать у них негативную реакцию. Однако для обработки погребов или подвалов, куда питомцы не заходят, данный способ незаменим.
Ранее эксперт Жукова подсказала способ, как избавиться от постоянного конденсата на окнах.