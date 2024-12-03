Новую котельную построят в поселке под Нижним Тагилом

Оборудование, установленное в котельной, должно быть не ранее 2023 года изготовления. Подрядная организация, которая выиграет тендер, будет ежемесячно предоставлять заказчику отчет о проделанных работах в виде фотографий и видеозаписей, выяснила редакция TagilCity.ru.