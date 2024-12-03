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Posted 3 декабря, 11:56

Published 3 декабря, 11:56

Modified 3 декабря, 11:58

Updated 3 декабря, 11:58

Новую котельную построят в поселке под Нижним Тагилом

Новую котельную построят в поселке под Нижним Тагилом

3 декабря 2024, 11:56
Фото: 1MI.
В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом начнется строительство новой котельной. Начальная цена контракта — 125,5 миллиона рублей.

Объект будет располагаться в районе улицы Комсомольская. Средства выделяются из местного бюджета. Выполнение строительно-монтажных работ поделено на несколько этапов, окончить их необходимо до 14 ноября 2025 года.

Оборудование, установленное в котельной, должно быть не ранее 2023 года изготовления. Подрядная организация, которая выиграет тендер, будет ежемесячно предоставлять заказчику отчет о проделанных работах в виде фотографий и видеозаписей, выяснила редакция TagilCity.ru.

Перед сдачей объекта необходимо провести кадастровые работы и инвентаризацию по всем инженерным сетям. Геодезические съемки должны быть зарегистрированы в управлении архитектуры Нижнего Тагила.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки потенциальные подрядчики могут подавать до 10 декабря 2024 года.

Напомним, что на разработку документации для строительства этой котельной было выделено 400 тысяч рублей.

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