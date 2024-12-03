Онищенко прокомментировал запрет на курение на ходу

Как пишет «Ридус», с данной инициативой ранее выступил заместитель председателя Комитета ГД по спорту Амир Хамитов. Он считает, что в Российской Федерации необходимо ввести штраф для граждан за курение на ходу в размере от 5 тысяч рублей. Свою инициативу он уже направил главе Минздрава Мурашко. По мнению Геннадия Онищенко, предложение Хамитова является имитацией бурной деятельности, поскольку на практике применить данный запрет сложно. Онищенко привел пример: человек, курящий на ходу при виде полицейского может остановиться и тогда применить к нему этот запрет невозможно.