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Posted 3 декабря, 08:06

Published 3 декабря, 08:06

Modified 3 декабря, 08:08

Updated 3 декабря, 08:08

Онищенко прокомментировал запрет на курение на ходу

3 декабря 2024, 08:06
Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач РФ, прокомментировал инициативу, запрещающую курить на ходу.

Как пишет «Ридус», с данной инициативой ранее выступил заместитель председателя Комитета ГД по спорту Амир Хамитов. Он считает, что в Российской Федерации необходимо ввести штраф для граждан за курение на ходу в размере от 5 тысяч рублей. Свою инициативу он уже направил главе Минздрава Мурашко. По мнению Геннадия Онищенко, предложение Хамитова является имитацией бурной деятельности, поскольку на практике применить данный запрет сложно. Онищенко привел пример: человек, курящий на ходу при виде полицейского может остановиться и тогда применить к нему этот запрет невозможно.

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