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Posted 3 декабря, 05:24

Published 3 декабря, 05:24

Modified 3 декабря, 05:26

Updated 3 декабря, 05:26

Полицейские съехались к общежитиям в Екатеринбурге

Полицейские съехались к общежитиям в Екатеринбурге

3 декабря 2024, 05:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге сотрудники полиции приехали к общежитиям на Подгорную улицу утром 3 декабря 2024 года.

Известно, что правоохранители проводили рейд среди мигрантов, выявляя тех, кто нелегально находится в стране, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Также сотрудники ведомства стояли около остановки «Хладокомбинат» и проверяли документы у пассажиров, которые выходили из автобуса. Есть ли задержанные — неизвестно.

Напомним, 28 ноября 2024 года в Екатеринбурге полицейские выявили 30 иностранцев, которые незаконно находились в стране.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Рейд#Мигранты#Документы#Очевидцы#Екатеринбург#Задержания#Горожане
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