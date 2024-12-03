Полицейские съехались к общежитиям в Екатеринбурге

Posted 3 декабря, 05:24
Published 3 декабря, 05:24
Modified 3 декабря, 05:26
Updated 3 декабря, 05:26
Известно, что правоохранители проводили рейд среди мигрантов, выявляя тех, кто нелегально находится в стране, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Также сотрудники ведомства стояли около остановки «Хладокомбинат» и проверяли документы у пассажиров, которые выходили из автобуса. Есть ли задержанные — неизвестно.
Напомним, 28 ноября 2024 года в Екатеринбурге полицейские выявили 30 иностранцев, которые незаконно находились в стране.