Потерянные награды нашли бойца СВО из Свердловской области спустя год

Военнослужащий из Краснотурьинска Федор Ж., который лишился ноги во время защиты Кременной в ЛНР, нашел государственные награды, которые ему присуждали еще в 2023 году за храбрость и мужество. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат заксобрания Алексей Свалов, который заинтересовался этим случаем.