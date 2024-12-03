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Posted 3 декабря, 16:12

Published 3 декабря, 16:12

Modified 3 декабря, 16:14

Updated 3 декабря, 16:14

Боец СВО из Свердловской области получит свои награды спустя год

Потерянные награды нашли бойца СВО из Свердловской области спустя год

3 декабря 2024, 16:12
Фото: 1MI.

Боец СВО из Свердловской области получит свои награды спустя год

Дважды раненный на СВО свердловчанин нашел свои госнаграды, о которых узнал более года назад.

Военнослужащий из Краснотурьинска Федор Ж., который лишился ноги во время защиты Кременной в ЛНР, нашел государственные награды, которые ему присуждали еще в 2023 году за храбрость и мужество. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат заксобрания Алексей Свалов, который заинтересовался этим случаем.

По его словам, по информации Управления кадров ЦВО, Федор ранее был удостоен государственной награды — медали ордена «За заслуги перед отечеством II степени». Сейчас она уже отправлена в региональный военкомат. Также боец сможет получить документ, подтверждающий его статус военнослужащего и дающий право на звание ветерана боевых действий.

Жителя Краснотурьинска призвали в армию в октябре 2022 года. Он был дважды ранен — в январе и декабре 2023 года. После второго ранения его отправили в запас, однако положенные награды он так и не получил.

Ранее стало известно, что другой боец СВО перестал получать выплаты из-за мнимого дезертирства.

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