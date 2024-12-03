Продавщица в Забайкалье выхватила у грабителя ружье и сорвала с лица маску

В населенном пункте Вершино-Дарасунский мужчина в маске ворвался в магазин с пневматическим ружьем и потребовал деньги. Продавец отдала ему тысячу рублей, но затем сумела сорвать с лица грабителя маску и вырвать оружие, злоумышленник скрылся, пишет 360ru.