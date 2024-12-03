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Posted 3 декабря, 12:22

Published 3 декабря, 12:22

Modified 6 декабря, 12:25

Updated 6 декабря, 12:25

Продавщица в Забайкалье выхватила у грабителя ружье и сорвала с лица маску

3 декабря 2024, 12:22
Полицейские в Тунгокоченском районе Забайкальского края задержали подозреваемого в разбойном вооруженном нападении на продуктовый магазин. Об этом сообщила пресс-служба управления краевого МВД.

В населенном пункте Вершино-Дарасунский мужчина в маске ворвался в магазин с пневматическим ружьем и потребовал деньги. Продавец отдала ему тысячу рублей, но затем сумела сорвать с лица грабителя маску и вырвать оружие, злоумышленник скрылся, пишет 360ru.

Спустя несколько часов полицейские задержали фигуранта, им оказался 46-летний местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Разбой», решается вопрос об избрании меры пресечения.

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