Продавщица в Забайкалье выхватила у грабителя ружье и сорвала с лица маску

Posted 3 декабря, 12:22
Published 3 декабря, 12:22
Modified 6 декабря, 12:25
Updated 6 декабря, 12:25
В населенном пункте Вершино-Дарасунский мужчина в маске ворвался в магазин с пневматическим ружьем и потребовал деньги. Продавец отдала ему тысячу рублей, но затем сумела сорвать с лица грабителя маску и вырвать оружие, злоумышленник скрылся, пишет 360ru.
Спустя несколько часов полицейские задержали фигуранта, им оказался 46-летний местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Разбой», решается вопрос об избрании меры пресечения.