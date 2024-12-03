Пропавшая студентка из Екатеринбурга упала с моста

1 ноября текущего года в розыск была объявлена 17-летняя жительница Екатеринбурга. Мать исчезнувшей сообщила, что юная девушка ушла на работу, но домой так и не вернулась. Средство связи она оставила дома. Студентка параллельно учебе в техникуме работала официанткой. В первую очередь в поисках пропавшей, обратились именно на работу, однако, на другом конце трубки сообщили, что студентка у них больше не работает — сообщает URA.RU.