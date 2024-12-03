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Posted 3 декабря, 13:25

Published 3 декабря, 13:25

Modified 3 декабря, 13:27

Updated 3 декабря, 13:27

В Екатеринбурге нашли пропавшую с травмами после падения с моста

Пропавшая студентка из Екатеринбурга упала с моста

3 декабря 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге нашли пропавшую с травмами после падения с моста

17-летнюю девушку из Екатеринбурга, объявленную в розыск 1 ноября, нашли в медицинском учреждении. Она упала с моста, получив множественные травмы.

1 ноября текущего года в розыск была объявлена 17-летняя жительница Екатеринбурга. Мать исчезнувшей сообщила, что юная девушка ушла на работу, но домой так и не вернулась. Средство связи она оставила дома. Студентка параллельно учебе в техникуме работала официанткой. В первую очередь в поисках пропавшей, обратились именно на работу, однако, на другом конце трубки сообщили, что студентка у них больше не работает — сообщает URA.RU.

И вот поступил неожиданный звонок из медицинского учреждения, где сообщили о молодой девушке, упавшей с моста на улице Серафимы Дерябиной. В результате падения пропавшая получила перелом тазовых костей, а также многочисленные ушибы, в том числе легких, и синяки.

Сама же девушка поясняет, что перед случившимся не могла спать и сильно устала, поэтому как оказалась на месте происшествия не помнит. Сказала лишь, что неудачно склонилась и упала.

Знакомые пострадавшей предполагают, что инцидент — это нечто иное как нападение, просто девушка не хочет в этом сознаться. Мыслей покончить с собой за ней не замечали.

Студент УрФУ выпал с балкона в Екатеринбурге
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