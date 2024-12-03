Пропавшая студентка из Екатеринбурга упала с моста

Posted 3 декабря, 13:25
Published 3 декабря, 13:25
Modified 3 декабря, 13:27
Updated 3 декабря, 13:27
1 ноября текущего года в розыск была объявлена 17-летняя жительница Екатеринбурга. Мать исчезнувшей сообщила, что юная девушка ушла на работу, но домой так и не вернулась. Средство связи она оставила дома. Студентка параллельно учебе в техникуме работала официанткой. В первую очередь в поисках пропавшей, обратились именно на работу, однако, на другом конце трубки сообщили, что студентка у них больше не работает — сообщает URA.RU.
И вот поступил неожиданный звонок из медицинского учреждения, где сообщили о молодой девушке, упавшей с моста на улице Серафимы Дерябиной. В результате падения пропавшая получила перелом тазовых костей, а также многочисленные ушибы, в том числе легких, и синяки.
Сама же девушка поясняет, что перед случившимся не могла спать и сильно устала, поэтому как оказалась на месте происшествия не помнит. Сказала лишь, что неудачно склонилась и упала.
Знакомые пострадавшей предполагают, что инцидент — это нечто иное как нападение, просто девушка не хочет в этом сознаться. Мыслей покончить с собой за ней не замечали.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге местный житель рухнул с моста на Волгоградской улице.