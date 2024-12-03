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Posted 3 декабря, 09:49

Published 3 декабря, 09:49

Modified 3 декабря, 09:52

Updated 3 декабря, 09:52

Пропавшая в Каменске-Уральском 17-летняя студентка могла попасть в плохую компанию

Пропавшая в Каменске-Уральском 17-летняя студентка могла попасть в плохую компанию

3 декабря 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney.
Пропавшая в Каменске-Уральском 17-летняя студентка могла попасть под чужое влияние.

17-летняя девушка, которую ищут уже неделю, уходит из дома не в первый раз. До этого она убегала из дома в мае. По мнению близких, на нее плохое влияние оказывают друзья.

Родственники рассказывают, что девушка хочет свободы, и никакие доводы на нее не действуют. Родные объясняют подростку, что с ней может случиться что-то плохое, если она будет убегать так и дальше. Но девушку это не останавливает.

Однако, по словам ее знакомых, с ней дома обращались строго и даже сурово. Возможно, это и стало причиной побега.

Девушку продолжают искать, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Напомним, в Кемеровской области ребенок на два дня пропал в супермаркете.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Каменск-Уральский#Пропал человек#Екатеринбург#Инцидент#Ребенок пропал
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