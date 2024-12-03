Пропавшая в Каменске-Уральском 17-летняя студентка могла попасть в плохую компанию

Posted 3 декабря, 09:49
Published 3 декабря, 09:49
Modified 3 декабря, 09:52
Updated 3 декабря, 09:52
17-летняя девушка, которую ищут уже неделю, уходит из дома не в первый раз. До этого она убегала из дома в мае. По мнению близких, на нее плохое влияние оказывают друзья.
Родственники рассказывают, что девушка хочет свободы, и никакие доводы на нее не действуют. Родные объясняют подростку, что с ней может случиться что-то плохое, если она будет убегать так и дальше. Но девушку это не останавливает.
Однако, по словам ее знакомых, с ней дома обращались строго и даже сурово. Возможно, это и стало причиной побега.
Девушку продолжают искать, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
Напомним, в Кемеровской области ребенок на два дня пропал в супермаркете.