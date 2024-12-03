С 16 декабря в Нижнем Тагиле можно будет приобрести живую ель к Новому году

Posted 3 декабря, 14:43
Published 3 декабря, 14:43
Modified 3 декабря, 14:45
Updated 3 декабря, 14:45
Для того чтобы приобрести ель для вырубки, необходимо обратиться в Нижнетагильское лесничество на улице Лебяжинской. Также выписать дерево можно в близлежащих поселках: Уральце, Синегорске, Николо-Павловском, Висиме, Башкарке, Петрокаменском, Серебрянке, Черноисточинске.
Стоимость новогодней ели зависит от ее высоты. Если она менее метра, то заплатить придется 68 рублей. От 1 до 2 метров — 136 рублей, от 2 до 3 метров — 204 рубля, от 3 до 4 метров — 272 рубля. Дороже всего обойдутся тагильчанам деревья выше 4 метров — в 340 рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в шести селах под Нижним Тагилом будут построены новогодние городки с украшенными елками.