С 16 декабря в Нижнем Тагиле можно будет приобрести живую ель к Новому году

Стоимость новогодней ели зависит от ее высоты. Если она менее метра, то заплатить придется 68 рублей. От 1 до 2 метров — 136 рублей, от 2 до 3 метров — 204 рубля, от 3 до 4 метров — 272 рубля. Дороже всего обойдутся тагильчанам деревья выше 4 метров — в 340 рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.