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Posted 3 декабря, 14:43

Published 3 декабря, 14:43

Modified 3 декабря, 14:45

Updated 3 декабря, 14:45

В Нижнем Тагиле начнется продажа новогодних живых елей

С 16 декабря в Нижнем Тагиле можно будет приобрести живую ель к Новому году

3 декабря 2024, 14:43

В Нижнем Тагиле начнется продажа новогодних живых елей

С 16 декабря 2024 года жители Нижнего Тагила и Горноуральского ГО смогут приобрести живую ель к Новому году. Цена дерева зависит от его высоты.

Для того чтобы приобрести ель для вырубки, необходимо обратиться в Нижнетагильское лесничество на улице Лебяжинской. Также выписать дерево можно в близлежащих поселках: Уральце, Синегорске, Николо-Павловском, Висиме, Башкарке, Петрокаменском, Серебрянке, Черноисточинске.

Стоимость новогодней ели зависит от ее высоты. Если она менее метра, то заплатить придется 68 рублей. От 1 до 2 метров — 136 рублей, от 2 до 3 метров — 204 рубля, от 3 до 4 метров — 272 рубля. Дороже всего обойдутся тагильчанам деревья выше 4 метров — в 340 рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в шести селах под Нижним Тагилом будут построены новогодние городки с украшенными елками.

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