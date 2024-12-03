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Posted 3 декабря, 03:45

Published 3 декабря, 03:45

Modified 3 декабря, 03:47

Updated 3 декабря, 03:47

Салюта в Екатеринбурге на Новый год не будет

Салюта в Екатеринбурге на Новый год не будет

3 декабря 2024, 03:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Власти Екатеринбурга приняли решение отменить новогодний салют в праздничную полночь.

О том, что запуска пиротехники в столице Урала не ожидается, рассказал ЕАН глава горуправления культуры Илья Марков.

Кроме того, фейерверки не будут пускать при открытии катка, расположенного на Площади 1905 года, а также в честь начала работы зимнего городка, который будет находиться в Историческом сквере. О причинах отмены в настоящий момент не сообщается.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге пускали салют с полуострова «Динамо» во время празднования Дня города.

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