Салюта в Екатеринбурге на Новый год не будет

Posted 3 декабря, 03:45
Published 3 декабря, 03:45
Modified 3 декабря, 03:47
Updated 3 декабря, 03:47
О том, что запуска пиротехники в столице Урала не ожидается, рассказал ЕАН глава горуправления культуры Илья Марков.
Кроме того, фейерверки не будут пускать при открытии катка, расположенного на Площади 1905 года, а также в честь начала работы зимнего городка, который будет находиться в Историческом сквере. О причинах отмены в настоящий момент не сообщается.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге пускали салют с полуострова «Динамо» во время празднования Дня города.