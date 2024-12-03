Школа Екатеринбурга заплатит бизнесмену за нарушение авторских прав

Мужчина посчитал это несправедливым и подал иск в Свердловский суд, чтобы получить выплату из-за нарушения авторских прав. Сумма взыскания — 100 тысяч рублей, к ней также прибавляются расходы компании на судебные разбирательства — это еще около 60 тысяч. Суд согласился с требованиями москвича, но денежные выплаты сократил. В конечном итоге, школа выплатила 41 тысячу рублей мужчине.