Школа Екатеринбурга заплатит бизнесмену за нарушение авторских прав

Posted 3 декабря, 16:43
Published 3 декабря, 16:43
Modified 3 декабря, 16:45
Updated 3 декабря, 16:45
Московский бизнесмен создал учебник по основам радиовещания. Данное пособие использовалось во многих учебных заведениях. Екатеринбургская школа №200 также воспользовалась работой предпринимателя, опубликовав ее в интернете как учебник по радиожурналистике.
Мужчина посчитал это несправедливым и подал иск в Свердловский суд, чтобы получить выплату из-за нарушения авторских прав. Сумма взыскания — 100 тысяч рублей, к ней также прибавляются расходы компании на судебные разбирательства — это еще около 60 тысяч. Суд согласился с требованиями москвича, но денежные выплаты сократил. В конечном итоге, школа выплатила 41 тысячу рублей мужчине.
Как сообщает E1, в школе Екатеринбурга преподавала учительница, создавшая собственную программу по курсу радиожурналистике. Информацию для нее она искала в общем доступе, так и наткнулась на учебник московского бизнесмена. Ее же курс был бесплатным.
Под горячую руку предпринимателя также попали образовательные учреждения других регионов. Им тоже пришлось заплатить за использование учебника — 35 тысяч.