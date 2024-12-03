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Posted 3 декабря, 16:43

Published 3 декабря, 16:43

Modified 3 декабря, 16:45

Updated 3 декабря, 16:45

Школа Екатеринбурга заплатит бизнесмену за нарушение авторских прав

Школа Екатеринбурга заплатит бизнесмену за нарушение авторских прав

3 декабря 2024, 16:43
Фото: 1MI.
Предприниматель из столицы, Максим Бысько, инициировал судебные разбирательства против 30 школ, включая школу №200 в Екатеринбурге, за неправомерное использование его учебника «Основы радиовещания». Суд признал нарушение авторских прав, обязав учебное заведение выплатить компенсацию.

Московский бизнесмен создал учебник по основам радиовещания. Данное пособие использовалось во многих учебных заведениях. Екатеринбургская школа №200 также воспользовалась работой предпринимателя, опубликовав ее в интернете как учебник по радиожурналистике.

Мужчина посчитал это несправедливым и подал иск в Свердловский суд, чтобы получить выплату из-за нарушения авторских прав. Сумма взыскания — 100 тысяч рублей, к ней также прибавляются расходы компании на судебные разбирательства — это еще около 60 тысяч. Суд согласился с требованиями москвича, но денежные выплаты сократил. В конечном итоге, школа выплатила 41 тысячу рублей мужчине.

Как сообщает E1, в школе Екатеринбурга преподавала учительница, создавшая собственную программу по курсу радиожурналистике. Информацию для нее она искала в общем доступе, так и наткнулась на учебник московского бизнесмена. Ее же курс был бесплатным.

Под горячую руку предпринимателя также попали образовательные учреждения других регионов. Им тоже пришлось заплатить за использование учебника — 35 тысяч.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Суд#Школа#Компенсация#Учебник#Екатеринбург#Авторские права
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