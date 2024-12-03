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Posted 3 декабря, 16:43

Published 3 декабря, 16:43

Modified 3 декабря, 16:45

Updated 3 декабря, 16:45

Проявившего героизм на пожаре мигранта из Свердловской области выслали на родину

Спасавшего людей в Екатеринбурге мигранта все же выдворили в Киргизию

3 декабря 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney.

Проявившего героизм на пожаре мигранта из Свердловской области выслали на родину

Сюжет
Мигранты
Гражданина Киргизии, который спасал людей во время пожара в медучреждении Екатеринбурга, выслали из России из-за проблем с документами.

Султан Абдумаликов 18 ноября помогал эвакуировать людей из горящей поликлиники №2 в Екатеринбурге. Однако после своего героического поступка он попал в больницу из-за отравления дымом, а затем и в поле зрения правоохранителей. В итоге мужчину выслали из-за проблем с документами, пишет Ura.ru.

На родине у Абдумаликова четверо детей. В интервью киргизским СМИ он пожаловался, что теперь не может найти достойную работу, так как попал в «черный список» у местных работодателей из-за нарушения законов России.

По его словам, полицейские, которые занимались его делом, отнеслись сочувственно к его проблеме и выразили уважение героическим поступком, однако решение все-таки было принято не в его пользу. Мужчина также добавил, что до последнего был уверен, что сможет остаться в России, так как ему нужно было лишь оформить трудовой договор.

В понедельник, 2 декабря, мигрант на такси протаранил трамвай на ВИЗе в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Пожар#Полиция#Поликлиника#Мигранты#Героизм#Депортация#Екатеринбург#Киргизия#Мигрант
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