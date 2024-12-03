Спасавшего людей в Екатеринбурге мигранта все же выдворили в Киргизию

По его словам, полицейские, которые занимались его делом, отнеслись сочувственно к его проблеме и выразили уважение героическим поступком, однако решение все-таки было принято не в его пользу. Мужчина также добавил, что до последнего был уверен, что сможет остаться в России, так как ему нужно было лишь оформить трудовой договор.