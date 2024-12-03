Стал известен минимальный размер пенсии в Нижнем Тагиле

Posted 3 декабря, 13:42
Published 3 декабря, 13:42
Modified 3 декабря, 13:44
Updated 3 декабря, 13:44
Депутат Государственной дума Светлана Бессараб, член комитета по соцполитике, рассказала о величине минимальной пенсии в России в 2025 году.
Размер выплаты для пожилых граждан традиционно зависит от прожиточного минимума, и пенсия не может быть ниже этого уровня. В будущем году величина прожиточного минимума вырастет до 15,2 тысяч, сообщает Lenta.ru со ссылкой на парламентария.
В каждом регионе страны пенсионерам будут доплачивать из бюджета разницу между федеральным и региональным размером прожиточного минимума (ПМ). При условии, что региональный ПМ выше федерального, денежную доплату осуществляет региональный бюджет.
Управление соцполитики по Нижнему Тагилу 4 сентября сообщало, что средний прожиточный минимум в городе на 2025 год составит 17 556 рублей. Для пенсионеров он всегда ниже, чем для детей и взрослых, в грядущем году он будет равен 15 098 рублей.
Соответственно, тагильчан, получающих минимальную пенсию, ждет федеральная доплата в 102 рубля.
Ранее стало известно, какие обязательные требования должны соблюсти россияне для выхода на пенсию в 2025 году.