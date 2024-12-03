Стал известен минимальный размер пенсии в Нижнем Тагиле

Управление соцполитики по Нижнему Тагилу 4 сентября сообщало, что средний прожиточный минимум в городе на 2025 год составит 17 556 рублей. Для пенсионеров он всегда ниже, чем для детей и взрослых, в грядущем году он будет равен 15 098 рублей.