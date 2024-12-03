Стали известны обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

Posted 3 декабря, 13:13
Published 3 декабря, 13:13
Modified 3 декабря, 13:15
Updated 3 декабря, 13:15
Россиянам, планирующим выход на пенсию в 2025 году, пора проверить, выполнили ли они обязательные требования для начала получения государственных выплат.
О новых правилах рассказал преподаватель НИУ ВШЭ, декан кафедры права Вадим Виноградов.
Юрист напомнил, что для получения пенсионных выплат россиянам нужно соответствовать нескольким критериям кроме возраста: необходимое количество ИКП и наличие страхового стажа.
Для перехода в категорию пенсионера количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, они же ИКП, должно составить 30. ИКП начисляются россиянам за каждый год работы в зависимости от размера заработной платы, но не более 10 в год при уровне зарплаты выше 185 с небольшим тысяч рублей. Стоимость единицы ИКП с 1 января будущего года вырастет до 142,76 рублей.
Также размер страхового стажа для гражданина, планирующего выход на пенсию, не должен составлять менее 15 лет, сообщает издание Gazeta.SPb со ссылкой на эксперта. Сюда, напоминает Виноградов, включается не только трудовой стаж, но и период, который работник пробыл на больничном, а также время нахождения в декретном отпуске и служба в армии.
Декан НИУ ВШЭ напомнил, что на досрочное получение пенсии могут рассчитывать те, кто работал в сложных или опасных условиях, многодетные россиянки, а также граждане с большим трудовым стажем, многодетные матери.
Ранее депутат Госдумы рассказал, какие выплаты для семей с детьми смогут получить россияне.