Стали известны обязательные условия для выхода на пенсию в 2025 году

Для перехода в категорию пенсионера количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, они же ИКП, должно составить 30. ИКП начисляются россиянам за каждый год работы в зависимости от размера заработной платы, но не более 10 в год при уровне зарплаты выше 185 с небольшим тысяч рублей. Стоимость единицы ИКП с 1 января будущего года вырастет до 142,76 рублей.