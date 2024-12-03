Суд Свердловской области требует закупить лекарство ребенку из Невьянска

Кристине Садиловой из Свердловской области поставлен диагноз — синдром Драве. Болезнь появилась после остановки сердца, которую ребенок пережил в детстве. Девочке необходимо лечение препаратом «Диакомит», но лекарство не имеет регистрации в РФ.