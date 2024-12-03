Суд Свердловской области требует закупить лекарство ребенку из Невьянска

Posted 3 декабря, 10:08
Published 3 декабря, 10:08
Modified 3 декабря, 10:10
Updated 3 декабря, 10:10
В Невьянске мать девочки с редкой болезнью через суд добилась решения об обеспечении своего ребенка дорогостоящим лекарством.
Кристине Садиловой из Свердловской области поставлен диагноз — синдром Драве. Болезнь появилась после остановки сердца, которую ребенок пережил в детстве. Девочке необходимо лечение препаратом «Диакомит», но лекарство не имеет регистрации в РФ.
Однако прокуратура смогла добиться в суде решения в пользу матери ребенка. Областное Министерство здравоохранения обязано закупить лекарственный препарат, стоимость одной упаковки которого достигает 50 тысяч рублей.
Иск в Невьянский суд подала областная прокуратура. Надзорное ведомство потребовало соблюдения прав ребенка и законодательства о здравоохранении. Лекарство должен за счет регионального бюджета закупить Свердловский Минздрав.
Пресс-служба областной прокуратуры подчеркивает, что, пока решение суда не вступило в законную силу, ведомство продолжит держать ситуацию на контроле.
Ранее стало известно, что лекарство от Министерства здравоохранения также должна получить 17-летняя жительница Свердловской области.