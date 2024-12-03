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Posted 3 декабря, 10:08

Published 3 декабря, 10:08

Modified 3 декабря, 10:10

Updated 3 декабря, 10:10

Суд Свердловской области обязал Минздрав купить лекарство ребенку из Невьянска

Суд Свердловской области требует закупить лекарство ребенку из Невьянска

3 декабря 2024, 10:08
Фото: 1MI.

Суд Свердловской области обязал Минздрав купить лекарство ребенку из Невьянска

В Свердловской области Фемида встала на сторону девочки с редкой болезнью. Ребенок из Невьянска должен получить лекарства за счет областного бюджета.

В Невьянске мать девочки с редкой болезнью через суд добилась решения об обеспечении своего ребенка дорогостоящим лекарством.

Кристине Садиловой из Свердловской области поставлен диагноз — синдром Драве. Болезнь появилась после остановки сердца, которую ребенок пережил в детстве. Девочке необходимо лечение препаратом «Диакомит», но лекарство не имеет регистрации в РФ.

Однако прокуратура смогла добиться в суде решения в пользу матери ребенка. Областное Министерство здравоохранения обязано закупить лекарственный препарат, стоимость одной упаковки которого достигает 50 тысяч рублей.

Иск в Невьянский суд подала областная прокуратура. Надзорное ведомство потребовало соблюдения прав ребенка и законодательства о здравоохранении. Лекарство должен за счет регионального бюджета закупить Свердловский Минздрав.

Пресс-служба областной прокуратуры подчеркивает, что, пока решение суда не вступило в законную силу, ведомство продолжит держать ситуацию на контроле.

Ранее стало известно, что лекарство от Министерства здравоохранения также должна получить 17-летняя жительница Свердловской области.

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