Свердловчане в 2025 году получат больше средств на медстраховку

Posted 3 декабря, 15:47
Published 3 декабря, 15:47
Modified 3 декабря, 15:49
Updated 3 декабря, 15:49
В регионе ожидается значительное увеличение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Согласно информации от пресс-службы фонда, в 2025-м его финансовые ресурсы вырастут на 17% и достигнут 103 млрд рублей — это существенно больше, чем в этом году.
Как сообщается на официальной странице ТФОМС в «ВКонтакте», финансовое довольство поликлиник возрастет на около 13%, дневных стационаров — на 8%, а круглосуточные стационары получат на 23% больше. Также служба скорой помощи получит порядка 6 млрд рублей, что соответствует увеличению на 17%.
Отмечается, что изначально на медицинское страхование планировалось потратить меньшую сумму: 93,7 млрд рублей.
Эти добавленные средства будут использованы для улучшения доступности лечения онкологических заболеваний в следующем году. Объем расходов на борьбу с онкозаболеваниями вырастет на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с 2024 годом, а на диагностику выделяют рекордные 3 млрд рублей.
Ранее в ФОМС поделились передовыми разработками, которые используются в современных медучреждениях. Так, для диагностики рака молочной железы активно используют искусственный интеллект.