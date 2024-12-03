Свердловчане в 2025 году получат больше средств на медстраховку

В регионе ожидается значительное увеличение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Согласно информации от пресс-службы фонда, в 2025-м его финансовые ресурсы вырастут на 17% и достигнут 103 млрд рублей — это существенно больше, чем в этом году.