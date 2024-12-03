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Posted 3 декабря, 15:47

Published 3 декабря, 15:47

Modified 3 декабря, 15:49

Updated 3 декабря, 15:49

В Свердловской области в 2025 году увеличится бюджет ТФОМС

Свердловчане в 2025 году получат больше средств на медстраховку

3 декабря 2024, 15:47
Фото: 1MI.

В Свердловской области в 2025 году увеличится бюджет ТФОМС

Жители Свердловской области в следующем году могут рассчитывать на улучшение медобслуживания в больницах и поликлиниках: бюджет ТФОМС значительно подрастет.

В регионе ожидается значительное увеличение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Согласно информации от пресс-службы фонда, в 2025-м его финансовые ресурсы вырастут на 17% и достигнут 103 млрд рублей — это существенно больше, чем в этом году.

Как сообщается на официальной странице ТФОМС в «ВКонтакте», финансовое довольство поликлиник возрастет на около 13%, дневных стационаров — на 8%, а круглосуточные стационары получат на 23% больше. Также служба скорой помощи получит порядка 6 млрд рублей, что соответствует увеличению на 17%.

Отмечается, что изначально на медицинское страхование планировалось потратить меньшую сумму: 93,7 млрд рублей.

Эти добавленные средства будут использованы для улучшения доступности лечения онкологических заболеваний в следующем году. Объем расходов на борьбу с онкозаболеваниями вырастет на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с 2024 годом, а на диагностику выделяют рекордные 3 млрд рублей.

Ранее в ФОМС поделились передовыми разработками, которые используются в современных медучреждениях. Так, для диагностики рака молочной железы активно используют искусственный интеллект.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Медицина#Бюджет#Здравоохранение#Страхование#Средства#Екатеринбург#ТФОМС
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