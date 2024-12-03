Три дня с превышениями: оксид азота, диоксид азота и сероводород зашкаливали в Тагиле

В первый день зимы превышения пришлись на Сухоложский поселок и на Тагилстрой. Диоксид азота превысил норму от 1,01 до 1,2 ПДК, однако это происходило по меньшей мере 9 раз. Также в этот день жители Тагилстроя страдали от сероводорода — в 18:00 он превысил норму в 1,1 раза.