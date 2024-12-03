Три дня с превышениями: оксид азота, диоксид азота и сероводород зашкаливали в Тагиле

Posted 3 декабря, 06:22
Published 3 декабря, 06:22
Modified 3 декабря, 06:24
Updated 3 декабря, 06:24
Следом за 28 ноября, когда нормативы нарушили сразу несколько веществ, пришло 29 ноября: в этот день в Нижнем Тагиле ловили также несколько веществ — оксид азота на Вагонке в 8 утра, диоксид азота на Сухоложском в 20 вечера и сероводород на Тагилстрое в 8:20. Концентрация каждого из веществ, по данным «Уральского УГМС», составила 1,1 ПДК.
На следующий день, 30 ноября, на Тагилстрое ночью уловили сероводород в концентрации 1,3 ПДК. Помимо этого ночью на Нижний Тагил обрушился диоксид азота на Сухоложский: с 3 ночи до 6 утра, а также в 20 вечера, его концентрация достигла 1,1 ПДК, а превышения были зафиксированы порядка 7 раз.
В первый день зимы превышения пришлись на Сухоложский поселок и на Тагилстрой. Диоксид азота превысил норму от 1,01 до 1,2 ПДК, однако это происходило по меньшей мере 9 раз. Также в этот день жители Тагилстроя страдали от сероводорода — в 18:00 он превысил норму в 1,1 раза.
Добавим, что вещества-загрязнители, о которых идет речь, при длительном воздействии на организм человека вызывают неприятные симптомы — тошноту, головную боль, першение в горле и прочие последствия.