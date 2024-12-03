tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 06:22

Published 3 декабря, 06:22

Modified 3 декабря, 06:24

Updated 3 декабря, 06:24

Жители Нижнего Тагила три дня дышали вредными веществами

Три дня с превышениями: оксид азота, диоксид азота и сероводород зашкаливали в Тагиле

3 декабря 2024, 06:22
Фото: tagilcity.ru.

Жители Нижнего Тагила три дня дышали вредными веществами

Сюжет
Выбросы
В последние дни ноября и первые числа декабря в Нижнем Тагиле были зафиксированы превышения трех веществ-загрязнителей. Их уловили более 18 раз.

Следом за 28 ноября, когда нормативы нарушили сразу несколько веществ, пришло 29 ноября: в этот день в Нижнем Тагиле ловили также несколько веществ — оксид азота на Вагонке в 8 утра, диоксид азота на Сухоложском в 20 вечера и сероводород на Тагилстрое в 8:20. Концентрация каждого из веществ, по данным «Уральского УГМС», составила 1,1 ПДК.

28 ноября в Нижнем Тагиле норму превысили: оксид азота, углерода и сероводород
Узнать подробнее

На следующий день, 30 ноября, на Тагилстрое ночью уловили сероводород в концентрации 1,3 ПДК. Помимо этого ночью на Нижний Тагил обрушился диоксид азота на Сухоложский: с 3 ночи до 6 утра, а также в 20 вечера, его концентрация достигла 1,1 ПДК, а превышения были зафиксированы порядка 7 раз.

В первый день зимы превышения пришлись на Сухоложский поселок и на Тагилстрой. Диоксид азота превысил норму от 1,01 до 1,2 ПДК, однако это происходило по меньшей мере 9 раз. Также в этот день жители Тагилстроя страдали от сероводорода — в 18:00 он превысил норму в 1,1 раза.

Добавим, что вещества-загрязнители, о которых идет речь, при длительном воздействии на организм человека вызывают неприятные симптомы — тошноту, головную боль, першение в горле и прочие последствия.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле в воздухе превышено количество твердых частиц пыли«Сайлент Хилл какой-то»: жители Тагилстроя пожаловались на смог и запахСероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле 2 ноября
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Качество#Загрязнение#Выбросы#УГМС#Екатеринбург#Качество воздуха#Уральский УГМС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика