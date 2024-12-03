Триумф на Кубке Мира «Звёздные Войны III-Финал»: победы тагильчанина Артема Макаренко

Posted 3 декабря, 12:03
Published 3 декабря, 12:03
Modified 3 декабря, 12:05
Updated 3 декабря, 12:05
Его результаты впечатляют: 43 подтягивания, 91 отжимание на брусьях и 127 повторений в двоеборье. В мире спорта есть моменты, когда талант и упорство объединяются для создания настоящего чуда. Один из таких моментов произошел совсем недавно на Кубке Мира «Звёздные Войны III-Финал». Спортсмен из поселка Черноисточинск, который в Нижнем Тагиле, Артем Макаренко продемонстрировал невероятную физическую форму и силу воли, установив несколько рекордов мирового уровня.
Артем, которому всего 20 лет, принял участие в соревнованиях без использования дополнительного отягощения. Он соревновался в трех основных дисциплинах: подтягивание, отжимание на брусьях и двоеборье. Каждая из них включала в себя открытые категории, а также номинации для юниоров. В итоге Артем выступил в шести различных номинациях.
Его достижения оказались поистине феноменальными:
Эти показатели позволили ему занять первое место во всех шести номинациях, включая обе возрастные группы. Кроме того, он занял второе место в абсолютном зачете. Помимо победы в каждой из категорий, Артем смог установить пять новых мировых рекордов и один новый рекорд России.
В целом впечатления о соревнованиях отличные. Организация на высоте, отличные призы, качественные награды. Что касается моих планов на соревнования, они были выполнены полностью. По итогу завоевал 6 первых мест. Второе место в абсолютной категории. Также поставил 5 рекордов мира и 1 рекорд России по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Также для меня было важно закрыть еще один гештальт, а именно выполнить норматив Мастера спорта международного класса, и я его выполнил во всех трех номинациях. Очень рад, что все задуманное получилось осуществить, — поделился своими впечатлениями Артем Макаренко.