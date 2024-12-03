Триумф на Кубке Мира «Звёздные Войны III-Финал»: победы тагильчанина Артема Макаренко

Его результаты впечатляют: 43 подтягивания, 91 отжимание на брусьях и 127 повторений в двоеборье. В мире спорта есть моменты, когда талант и упорство объединяются для создания настоящего чуда. Один из таких моментов произошел совсем недавно на Кубке Мира «Звёздные Войны III-Финал». Спортсмен из поселка Черноисточинск, который в Нижнем Тагиле, Артем Макаренко продемонстрировал невероятную физическую форму и силу воли, установив несколько рекордов мирового уровня.