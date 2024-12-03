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Posted 3 декабря, 16:35

Published 3 декабря, 16:35

Modified 3 декабря, 16:37

Updated 3 декабря, 16:37

Беременность 14-летней девочки из Екатеринбурга прокомментировал цыган

Цыган прокомментировал ситуацию с беременностью 14-летней девочки в Екатеринбурге

3 декабря 2024, 16:35
Фото: Изображение Midjourney.

Беременность 14-летней девочки из Екатеринбурга прокомментировал цыган

Степан Деметер из организации «Цыгане России» прокомментировал случай беременности 14-летней девочки из Екатеринбурга. Он отметил, что в некоторых региональных этнических группах традиция раннего брака сохраняется.

Член организации «Цыгане России» Степан Деметер прокомментировал ситуацию с беременной 14-летней девочкой из цыганского поселка в Екатеринбурге.

Цыган отметил, что в некоторых этнических региональных группах народа сохраняются традиции ранних браков. Однако большинство представителей этнической группы настроены против таких традиций — после создания семьи дети и подростки перестают получать образование, и возникает социальный разрыв с другими жителями стран, где живут цыгане.

Деметер отметил, что традиция ранних браков перенята цыганами в прошлые века у жителей России, цитирует URA.RU своего собеседника.

Также Деметер отметил, что даже при образовании «пары» среди цыганских детей девочка и мальчик живут в доме родителей «мужа» отдельно друг от друга, а «супружеская» жизнь начинается между подростками в возрасте около 16 лет.

Быт, семья в приоритете у цыган. Но цыганские общественные объединения выступают против традиции ранних браков. Речь идет о сдвиге возрастных границ хотя бы к 16 годам, — отметил Степан Деметер.

Информация о ранней беременности девочки-школьницы была передана в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

Ранее стало известно о гибели новорожденного ребенка в Челябинске: 16-летняя студентка родила в туалете и выбросила младенца в мусорный контейнер на улице.

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#Александра Никитская#Общество#Дети#Подростки#Беременность#Екатеринбург#Инцидент
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