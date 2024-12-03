Цыган прокомментировал ситуацию с беременностью 14-летней девочки в Екатеринбурге

Posted 3 декабря, 16:35
Published 3 декабря, 16:35
Modified 3 декабря, 16:37
Updated 3 декабря, 16:37
Член организации «Цыгане России» Степан Деметер прокомментировал ситуацию с беременной 14-летней девочкой из цыганского поселка в Екатеринбурге.
Ранее стало известно, что школьница забеременела от 12-летнего мальчика.
Цыган отметил, что в некоторых этнических региональных группах народа сохраняются традиции ранних браков. Однако большинство представителей этнической группы настроены против таких традиций — после создания семьи дети и подростки перестают получать образование, и возникает социальный разрыв с другими жителями стран, где живут цыгане.
Деметер отметил, что традиция ранних браков перенята цыганами в прошлые века у жителей России, цитирует URA.RU своего собеседника.
Также Деметер отметил, что даже при образовании «пары» среди цыганских детей девочка и мальчик живут в доме родителей «мужа» отдельно друг от друга, а «супружеская» жизнь начинается между подростками в возрасте около 16 лет.
Быт, семья в приоритете у цыган. Но цыганские общественные объединения выступают против традиции ранних браков. Речь идет о сдвиге возрастных границ хотя бы к 16 годам, — отметил Степан Деметер.
Информация о ранней беременности девочки-школьницы была передана в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.
Ранее стало известно о гибели новорожденного ребенка в Челябинске: 16-летняя студентка родила в туалете и выбросила младенца в мусорный контейнер на улице.