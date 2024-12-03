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Posted 3 декабря, 10:17

Published 3 декабря, 10:17

Modified 3 декабря, 10:19

Updated 3 декабря, 10:19

Ураганный ветер ожидается в Свердловской области

Ураганный ветер ожидается в Свердловской области

3 декабря 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.
В свердловском МЧС вновь предупреждают жителей региона о непогоде. 4 декабря 2024 года порывы ветра могут достигать до 25 метров в секунду, на севере в горах прогнозируется мокрый снег.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, специалисты рекомендуют по возможности оставаться в помещении с закрытыми окнами. На улице следует избегать нахождения рядом с щитами рекламы, деревьями и любыми другими конструкциями, которые слабо укреплены.

Боковой ветер и гололед могут привести к увеличению числа ДТП, а также задержке авиарейсов в аэропорту Кольцово. В связи с непогодой всем муниципалитетам Свердловской области рекомендуется проводить превентивные мероприятия.

Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, какой будет погода в декабре 2024 года в Свердловской области.

Ветер в Свердловской области усилится до 18 м/с
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