Ураганный ветер ожидается в Свердловской области

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, специалисты рекомендуют по возможности оставаться в помещении с закрытыми окнами. На улице следует избегать нахождения рядом с щитами рекламы, деревьями и любыми другими конструкциями, которые слабо укреплены.