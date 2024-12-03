Ураганный ветер ожидается в Свердловской области

Posted 3 декабря, 10:17
Published 3 декабря, 10:17
Modified 3 декабря, 10:19
Updated 3 декабря, 10:19
Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, специалисты рекомендуют по возможности оставаться в помещении с закрытыми окнами. На улице следует избегать нахождения рядом с щитами рекламы, деревьями и любыми другими конструкциями, которые слабо укреплены.
Боковой ветер и гололед могут привести к увеличению числа ДТП, а также задержке авиарейсов в аэропорту Кольцово. В связи с непогодой всем муниципалитетам Свердловской области рекомендуется проводить превентивные мероприятия.
Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, какой будет погода в декабре 2024 года в Свердловской области.