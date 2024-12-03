Устроили линейку «позора»: в школе Волгограда педагоги затравили двоечников за оценки

Резонансный случай произошел в школе №48 Волгограда. Педагоги, пытаясь повысить общую успеваемость в учебном заведении, на глазах у всех унизили детей с плохими оценками. Многие ученики теперь отказываются идти на занятия. Происшествие получило широкую огласку в СМИ, соцсетях и дошло до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.