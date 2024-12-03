Устроили линейку «позора»: в школе Волгограда педагоги затравили двоечников за оценки

Posted 3 декабря, 16:21
Published 3 декабря, 16:21
Modified 3 декабря, 16:23
Updated 3 декабря, 16:23
Резонансный случай произошел в школе №48 Волгограда. Педагоги, пытаясь повысить общую успеваемость в учебном заведении, на глазах у всех унизили детей с плохими оценками. Многие ученики теперь отказываются идти на занятия. Происшествие получило широкую огласку в СМИ, соцсетях и дошло до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Критика вышла настолько жесткой, что многие дети плакали. Родители о проведении линейки ничего не знали, а когда стали известны подробности «мероприятия», выразили свое возмущение поведением педагогов.
Мизулиной пожаловались сами школьники. Общественница сообщила в своем telegram-канале, что готовит обращение в прокуратуру.
В Туринске педагог заплатила штраф в 100 тысяч рублей за пощечину школьнику.