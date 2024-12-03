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Posted 3 декабря, 16:21

Published 3 декабря, 16:21

Modified 3 декабря, 16:23

Updated 3 декабря, 16:23

В Волгограде дети отказываются идти в школу после «линейки позора»

Устроили линейку «позора»: в школе Волгограда педагоги затравили двоечников за оценки

3 декабря 2024, 16:21
Фото: Изображение Midjourney.

В Волгограде дети отказываются идти в школу после «линейки позора»

В одной из школ Волгограда педагоги жестко раскритиковали неуспевающих учеников за оценки. Многие дети больше не хотят идти в школу.

Резонансный случай произошел в школе №48 Волгограда. Педагоги, пытаясь повысить общую успеваемость в учебном заведении, на глазах у всех унизили детей с плохими оценками. Многие ученики теперь отказываются идти на занятия. Происшествие получило широкую огласку в СМИ, соцсетях и дошло до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Критика вышла настолько жесткой, что многие дети плакали. Родители о проведении линейки ничего не знали, а когда стали известны подробности «мероприятия», выразили свое возмущение поведением педагогов.

Мизулиной пожаловались сами школьники. Общественница сообщила в своем telegram-канале, что готовит обращение в прокуратуру.

В Туринске педагог заплатила штраф в 100 тысяч рублей за пощечину школьнику.

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