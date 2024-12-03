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Posted 3 декабря, 11:04

Published 3 декабря, 11:04

Modified 3 декабря, 11:06

Updated 3 декабря, 11:06

Ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым выставлен на благотворительный аукцион

Ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым выставлен на благотворительный аукцион

3 декабря 2024, 11:04
Фото: 1MI.
6 декабря в Екатеринбурге состоится благотворительный аукцион. Одним из лотов станет ужин в неформальной обстановке с главой города Алексеем Орловым.

Тот, кто приобретет данный лот, сможет провести вечер с мэром и обсудить с ним вопросы, которые интересуют, отметили в пресс-службе СОСПП.

Также в этом году желающие смогут приобрести панно «Герб России», картину «Моцарт и Сальери» и другие лоты, переданные меценатами.

А в 2023 году Алексей Орлов передал на этот аукцион свой бильярдный стол, на котором разыгрывались финальные схватки на Кубке международного уровня. А губернатор региона Евгений Куйвашев за 35 миллионов продал копию протокола исторического документа. Все средства направили на благотворительность.

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