Ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым выставлен на благотворительный аукцион

А в 2023 году Алексей Орлов передал на этот аукцион свой бильярдный стол, на котором разыгрывались финальные схватки на Кубке международного уровня. А губернатор региона Евгений Куйвашев за 35 миллионов продал копию протокола исторического документа. Все средства направили на благотворительность.