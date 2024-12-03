В деле о нападении священника на девушку в Екатеринбурге появилась еще одна жертва

В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что иерей Даниил Сидоров напал на нее летом. Он поймал жительницу города на улице и пытался засунуть руку ей в брюки. 18-летняя пострадавшая смогла отбиться от насильника. К правоохранителям девушка решила обратиться после новости о поимке Сидорова.