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Posted 3 декабря, 12:30

Published 3 декабря, 12:30

Modified 3 декабря, 12:32

Updated 3 декабря, 12:32

На священника, напавшего на девушку в Екатеринбурге, завели еще одно дело

В деле о нападении священника на девушку в Екатеринбурге появилась еще одна жертва

3 декабря 2024, 12:30
Фото: 1MI.

На священника, напавшего на девушку в Екатеринбурге, завели еще одно дело

Помощник митрополита Евгения Кульберга из Екатеринбурга подозревается в еще одном нападении на женщину. Жертва сама пришла в полицию.

В Екатеринбурге в деле о нападении священника на женщину появилась еще одна жертва.

В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что иерей Даниил Сидоров напал на нее летом. Он поймал жительницу города на улице и пытался засунуть руку ей в брюки. 18-летняя пострадавшая смогла отбиться от насильника. К правоохранителям девушка решила обратиться после новости о поимке Сидорова.

По новому эпизоду возбуждено уголовное дело, сообщает портал E1 со ссылкой на источники.

О задержании иерея стало известно 25 ноября. Его поймали по горячим следам после нападения на женщину на улице Куйбышева в Екатеринбурге.

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#Александра Никитская#Общество#Уголовное дело#Насилие#Нападение#Екатеринбург#Инцидент
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