В деле о нападении священника на девушку в Екатеринбурге появилась еще одна жертва

Posted 3 декабря, 12:30
Published 3 декабря, 12:30
Modified 3 декабря, 12:32
Updated 3 декабря, 12:32
В Екатеринбурге в деле о нападении священника на женщину появилась еще одна жертва.
В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что иерей Даниил Сидоров напал на нее летом. Он поймал жительницу города на улице и пытался засунуть руку ей в брюки. 18-летняя пострадавшая смогла отбиться от насильника. К правоохранителям девушка решила обратиться после новости о поимке Сидорова.
По новому эпизоду возбуждено уголовное дело, сообщает портал E1 со ссылкой на источники.
О задержании иерея стало известно 25 ноября. Его поймали по горячим следам после нападения на женщину на улице Куйбышева в Екатеринбурге.