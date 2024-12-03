В Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от 12-летнего мальчика

Posted 3 декабря, 09:54
Published 3 декабря, 09:54
Modified 3 декабря, 09:56
Updated 3 декабря, 09:56
И это не первый подобный случай, который был зарегистрирован в поселке цыган, по словам источника «КП-Екатеринбург». Он упомянул, что весной несовершеннолетняя забеременела от 10-летнего мальчика. Однако школьнику ничего не грозит, потому что уголовное дело может быть возбуждено только тогда, когда будущий отец достиг совершеннолетия.
Также он отметил, что после рождения ребенка, как правило, девочки бросают школу, так как занимаются малышами.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ученица 8 класса забеременела от 16-летнего друга.