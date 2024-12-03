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Posted 3 декабря, 09:54

Published 3 декабря, 09:54

Modified 3 декабря, 09:56

Updated 3 декабря, 09:56

В Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от 12-летнего мальчика

В Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от 12-летнего мальчика

3 декабря 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.
14-летняя школьница из цыганского поселка в Екатеринбурге обратилась в женскую консультацию на восьмой неделе беременности. Отец будущего ребенка — 12-летний мальчик.

И это не первый подобный случай, который был зарегистрирован в поселке цыган, по словам источника «КП-Екатеринбург». Он упомянул, что весной несовершеннолетняя забеременела от 10-летнего мальчика. Однако школьнику ничего не грозит, потому что уголовное дело может быть возбуждено только тогда, когда будущий отец достиг совершеннолетия.

Также он отметил, что после рождения ребенка, как правило, девочки бросают школу, так как занимаются малышами.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ученица 8 класса забеременела от 16-летнего друга.

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#Евгения Сафина#Общество#Ребенок#Девочка#Мать#Беременность#Мальчик#Роды#Цыгане#Екатеринбург
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