В Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от 12-летнего мальчика

И это не первый подобный случай, который был зарегистрирован в поселке цыган, по словам источника «КП-Екатеринбург». Он упомянул, что весной несовершеннолетняя забеременела от 10-летнего мальчика. Однако школьнику ничего не грозит, потому что уголовное дело может быть возбуждено только тогда, когда будущий отец достиг совершеннолетия.