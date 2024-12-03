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Posted 3 декабря, 11:56

Published 3 декабря, 11:56

Modified 3 декабря, 11:58

Updated 3 декабря, 11:58

В Екатеринбурге гендиректор строительной фирмы оштрафована на 2,5 млн за взятку

В Екатеринбурге гендиректор строительной фирмы оштрафована на 2,5 млн за взятку

3 декабря 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге гендиректор строительной фирмы получила миллионы рублей штрафа.

В столице Среднего Урала гендиректор стройфирмы оштрафована на несколько млн рублей.

Суд признал женщину виновной. Она дала взятку в крупном размере. Осенью прошлого года она передала 4 млн рублей директору «Управления автодорог». За эти деньги он обещал ей покровительство.

В результате суд назначил руководителю строительной фирмы штраф 2,5 млн рублей. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, в Свердловской области за взятки будут судить сотрудника министерства АПК.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Взятка#Взяточничество#Екатеринбург#Инцидент
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