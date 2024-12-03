В Екатеринбурге гендиректор строительной фирмы оштрафована на 2,5 млн за взятку

Posted 3 декабря, 11:56
Published 3 декабря, 11:56
Modified 3 декабря, 11:58
Updated 3 декабря, 11:58
В столице Среднего Урала гендиректор стройфирмы оштрафована на несколько млн рублей.
Суд признал женщину виновной. Она дала взятку в крупном размере. Осенью прошлого года она передала 4 млн рублей директору «Управления автодорог». За эти деньги он обещал ей покровительство.
В результате суд назначил руководителю строительной фирмы штраф 2,5 млн рублей. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, в Свердловской области за взятки будут судить сотрудника министерства АПК.