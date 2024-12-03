В Екатеринбурге мужчина третий день не может найти свой дом

Posted 3 декабря, 12:30
Published 3 декабря, 12:30
Modified 3 декабря, 12:32
Updated 3 декабря, 12:32
В Екатеринбурге на Уралмаше в подъезде многоквартирного дома сидит мужчина. Он говорит, что не помнит, где живет. Мужчина просит о помощи.
Человек в чистой одежде и трезвый, пишет «Злой Екатеринбург».
Свое имя он помнит, назвал себя Леонидом Александровичем. С его слов, он родился в 1981 году. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.
Возможно его кто-то ищет. Информация об этом человеке будет в отделе полиции № 15 Уралмаша (Машиностроителей 45а).
Напомним, в Каменске-Уральском Свердловской области неделю не могут найти пропавшую девочку.