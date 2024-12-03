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Posted 3 декабря, 12:30

Published 3 декабря, 12:30

Modified 3 декабря, 12:32

Updated 3 декабря, 12:32

В Екатеринбурге мужчина третий день не может найти свой дом

В Екатеринбурге мужчина третий день не может найти свой дом

3 декабря 2024, 12:30
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге мужчина не может вспомнить где он живет.

В Екатеринбурге на Уралмаше в подъезде многоквартирного дома сидит мужчина. Он говорит, что не помнит, где живет. Мужчина просит о помощи.

Человек в чистой одежде и трезвый, пишет «Злой Екатеринбург».

Свое имя он помнит, назвал себя Леонидом Александровичем. С его слов, он родился в 1981 году. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Возможно его кто-то ищет. Информация об этом человеке будет в отделе полиции № 15 Уралмаша (Машиностроителей 45а).

Напомним, в Каменске-Уральском Свердловской области неделю не могут найти пропавшую девочку.

Пропавшая в Каменске-Уральском 17-летняя студентка могла попасть в плохую компанию
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пропал#Потерялся#Екатеринбург#Инцидент
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