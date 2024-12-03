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Posted 3 декабря, 08:46

Published 3 декабря, 08:46

Modified 3 декабря, 08:48

Updated 3 декабря, 08:48

В Екатеринбурге организатору несостоявшегося концерта Стаса Михайлова грозит суд

В Екатеринбурге организатору несостоявшегося концерта Стаса Михайлова грозит суд

3 декабря 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге Роспотребнадзор начал составлять коллективный иск к организаторам концерта Стаса Михайлова. Выступление так и не состоялось, а поклонникам не возвращают деньги.

Трижды организаторы заявляли о переносе шоу, а затем его и вовсе отменили. Компания «РокФест», которая занималась концертом, игнорирует потребителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также ведомство направляло организатору предложение добровольно возместить средства, однако и оно было оставлено без ответа. В связи с этим было предложено всем пострадавшим присоединиться к групповому иску.

Чтобы принять в нем участие, нужно до 27 декабря заполнить и выслать Роспотребнадзору документы, подтверждающие приобретение билета. Отправку можно осуществить на сайте ведомства или принести по адресу Отдельный, 3.

Напомним, концерт должен был состояться в 2024 году. Изначально дата была — 6 апреля. Однако потом шоу перенесли на май, а потом на конец октября. В результате гастроли артиста были отменены, а жители Екатеринбурга потребовали деньги назад. Однако их не вернули.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Свердловская область#Концерт#Роспотребнадзор#Иск#Отмена#Стас Михайлов#Екатеринбург
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