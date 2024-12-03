В Екатеринбурге организатору несостоявшегося концерта Стаса Михайлова грозит суд

Напомним, концерт должен был состояться в 2024 году. Изначально дата была — 6 апреля. Однако потом шоу перенесли на май, а потом на конец октября. В результате гастроли артиста были отменены, а жители Екатеринбурга потребовали деньги назад. Однако их не вернули.