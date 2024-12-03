В Екатеринбурге организатору несостоявшегося концерта Стаса Михайлова грозит суд

Posted 3 декабря, 08:46
Published 3 декабря, 08:46
Modified 3 декабря, 08:48
Updated 3 декабря, 08:48
Трижды организаторы заявляли о переносе шоу, а затем его и вовсе отменили. Компания «РокФест», которая занималась концертом, игнорирует потребителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.
Также ведомство направляло организатору предложение добровольно возместить средства, однако и оно было оставлено без ответа. В связи с этим было предложено всем пострадавшим присоединиться к групповому иску.
Чтобы принять в нем участие, нужно до 27 декабря заполнить и выслать Роспотребнадзору документы, подтверждающие приобретение билета. Отправку можно осуществить на сайте ведомства или принести по адресу Отдельный, 3.
Напомним, концерт должен был состояться в 2024 году. Изначально дата была — 6 апреля. Однако потом шоу перенесли на май, а потом на конец октября. В результате гастроли артиста были отменены, а жители Екатеринбурга потребовали деньги назад. Однако их не вернули.