В Екатеринбурге отчисленный студент продолжал получать пенсию по потере кормильца

Posted 3 декабря, 07:03
Published 3 декабря, 07:03
Modified 3 декабря, 07:05
Updated 3 декабря, 07:05
Студент, отчисленный из университета, выиграл суд у Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд Свердловской области безуспешно пытался взыскать с бывшего студента 65 514 рублей, которые тот получал как пенсию по потере кормильца после отчисления из университета.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали фонду, посчитав, что он не доказал недобросовестность получателя пенсии и сам продолжал выплаты три месяца после получения информации об отчислении, сообщает свердловский облсуд.
Напомним, авиакомпания выплатит жителю Екатеринбурга более 290 тысяч за отмененный рейс.