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Posted 3 декабря, 07:03

Published 3 декабря, 07:03

Modified 3 декабря, 07:05

Updated 3 декабря, 07:05

В Екатеринбурге отчисленный студент продолжал получать пенсию по потере кормильца

В Екатеринбурге отчисленный студент продолжал получать пенсию по потере кормильца

3 декабря 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney.
Студент, отчисленный из университета в Екатеринбурге, выиграл суд у Пенсионного фонда, который пытался взыскать с него крупную сумму денег.

Студент, отчисленный из университета, выиграл суд у Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд Свердловской области безуспешно пытался взыскать с бывшего студента 65 514 рублей, которые тот получал как пенсию по потере кормильца после отчисления из университета.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали фонду, посчитав, что он не доказал недобросовестность получателя пенсии и сам продолжал выплаты три месяца после получения информации об отчислении, сообщает свердловский облсуд.

Напомним, авиакомпания выплатит жителю Екатеринбурга более 290 тысяч за отмененный рейс.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Суд#Студент#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент
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