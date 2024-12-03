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Posted 3 декабря, 07:26

Published 3 декабря, 07:26

Modified 3 декабря, 07:28

Updated 3 декабря, 07:28

В Екатеринбурге предстанет перед судом фальшивомонетчик

В Екатеринбурге предстанет перед судом фальшивомонетчик

3 декабря 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге предстанет перед судом столичный фальшивомонетчик.

В Екатеринбурге предстанет перед судом житель Москвы, обвиняемый в сбыте фальшивых пятитысячных купюр.

Прокуратура Свердловской области направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга дело в отношении жителя Москвы, обвиняемого в сбыте поддельных пятитысячных купюр Банка России.

По версии следствия, в 2021–2022 годах обвиняемый получил поддельные купюры, часть из которых отправил в Нижний Тагил и Екатеринбург через курьерскую службу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 70 фальшивых купюр нашли в Свердловской области с начала 2024 года.

Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми купюрами
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Деньги#Фальшивые деньги#Екатеринбург#Инцидент
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