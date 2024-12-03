В Екатеринбурге предстанет перед судом фальшивомонетчик

Posted 3 декабря, 07:26
Published 3 декабря, 07:26
Modified 3 декабря, 07:28
Updated 3 декабря, 07:28
В Екатеринбурге предстанет перед судом житель Москвы, обвиняемый в сбыте фальшивых пятитысячных купюр.
Прокуратура Свердловской области направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга дело в отношении жителя Москвы, обвиняемого в сбыте поддельных пятитысячных купюр Банка России.
По версии следствия, в 2021–2022 годах обвиняемый получил поддельные купюры, часть из которых отправил в Нижний Тагил и Екатеринбург через курьерскую службу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, 70 фальшивых купюр нашли в Свердловской области с начала 2024 года.