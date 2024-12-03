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Posted 3 декабря, 15:21

Published 3 декабря, 15:21

Modified 3 декабря, 15:23

Updated 3 декабря, 15:23

Автобус в Екатеринбурге ехал по встречной полосе, чтобы объехать пробку

В Екатеринбурге водитель автобуса объезжал пробку по встречной полосе

3 декабря 2024, 15:21
Фото: 1MI.

Автобус в Екатеринбурге ехал по встречной полосе, чтобы объехать пробку

В Екатеринбурге излишне смелый шофер автобуса решил избежать долгого ожидания в пробке путем выезда на встречную полосу движения.

В столице Среднего Урала среди белого дня по улице Щорса ехал автобус, направляющийся из Заречного. Однако, двигался он, пренебрегая нормами, установленными для участников дорожного движения. Человек за рулем общественного транспорта принял решение обогнуть образовавшийся затор по встречной полосе движения.

Предположительно, водитель автобуса пересек двойную сплошную. Если это действительно так, то лихачу предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или временное ограничение права управления транспортным средством на срок до полугода.

На данный момент работники госавтоинспекции обратили внимание на сложившуюся дорожную ситуацию Екатеринбурга и инициировали проведение проверки.

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