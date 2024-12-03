В Екатеринбурге водитель автобуса объезжал пробку по встречной полосе

Posted 3 декабря, 15:21
Published 3 декабря, 15:21
Modified 3 декабря, 15:23
Updated 3 декабря, 15:23
В столице Среднего Урала среди белого дня по улице Щорса ехал автобус, направляющийся из Заречного. Однако, двигался он, пренебрегая нормами, установленными для участников дорожного движения. Человек за рулем общественного транспорта принял решение обогнуть образовавшийся затор по встречной полосе движения.
Предположительно, водитель автобуса пересек двойную сплошную. Если это действительно так, то лихачу предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или временное ограничение права управления транспортным средством на срок до полугода.
На данный момент работники госавтоинспекции обратили внимание на сложившуюся дорожную ситуацию Екатеринбурга и инициировали проведение проверки.