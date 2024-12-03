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Posted 3 декабря, 08:36

Published 3 декабря, 08:36

Modified 3 декабря, 08:37

Updated 3 декабря, 08:37

В Екатеринбурге задержан СОЧ из федерального розыска

В Екатеринбурге задержан СОЧ из федерального розыска

3 декабря 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге сотрудники ППС задержали мужчину из Челябинской области. Оказалось, что он сбежал из части.

Задержанному 29 лет. Он родом из Верхнего Уфалея. Ранее мужчина не был судим. В розыск он был объявлен в августе после побега из части.

В отношении задержанного расследуется уголовное дело за самовольное оставление части или места службы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Ранее стало известно о том, что жительницы Свердловской области активно рассказывают, где находятся их бывшие мужья и возлюбленные, покинувшие самовольно военные части.

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#Ирина Кирилова#Общество#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Розыск#Задержание#ППС#Екатеринбург
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