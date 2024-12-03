В Екатеринбурге задержан СОЧ из федерального розыска

Posted 3 декабря, 08:36
Published 3 декабря, 08:36
Modified 3 декабря, 08:37
Updated 3 декабря, 08:37
Задержанному 29 лет. Он родом из Верхнего Уфалея. Ранее мужчина не был судим. В розыск он был объявлен в августе после побега из части.
В отношении задержанного расследуется уголовное дело за самовольное оставление части или места службы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Ранее стало известно о том, что жительницы Свердловской области активно рассказывают, где находятся их бывшие мужья и возлюбленные, покинувшие самовольно военные части.