В Каменске-Уральском нашли пропавшую неделю назад 17-летнюю девушку

Posted 3 декабря, 15:16
Published 3 декабря, 15:16
Modified 3 декабря, 15:18
Updated 3 декабря, 15:18
Полицейские и волонтеры нашли пропавшую девочку-подростка. Девушка жива, здорова, ничего плохого с ней не произошло, пишет «Злой Екатеринбург».
Напомним, девочка-подросток находилась в розыске с 26 ноября. Родственники переживали за ее безопасность.
Ранее девочка уже убегала из дома в мае. После этого родные проводили с ней беседу, объясняли, что так делать опасно. Однако, она сбежала снова.
Сейчас с ней все хорошо, пишет «Патрульный участок».