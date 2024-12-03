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Posted 3 декабря, 15:16

Published 3 декабря, 15:16

Modified 3 декабря, 15:18

Updated 3 декабря, 15:18

В Каменске-Уральском нашли пропавшую неделю назад 17-летнюю девушку

В Каменске-Уральском нашли пропавшую неделю назад 17-летнюю девушку

3 декабря 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском нашли невредимой пропавшую неделю назад 17-летнюю девушку.

Полицейские и волонтеры нашли пропавшую девочку-подростка. Девушка жива, здорова, ничего плохого с ней не произошло, пишет «Злой Екатеринбург».

Напомним, девочка-подросток находилась в розыске с 26 ноября. Родственники переживали за ее безопасность.

Ранее девочка уже убегала из дома в мае. После этого родные проводили с ней беседу, объясняли, что так делать опасно. Однако, она сбежала снова.

Сейчас с ней все хорошо, пишет «Патрульный участок».

#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Пропал#18+#Екатеринбург#Инцидент
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