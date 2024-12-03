В Нижнем Тагиле дети вместо звонков услышат музыку из балета

Posted 3 декабря, 10:55
Published 3 декабря, 10:55
Modified 3 декабря, 10:57
Updated 3 декабря, 10:57
В Нижнем Тагиле для школьников в декабре вместе привычных звонков в школах прозвучит классическая музыка. Федеральный проект «Музыка вместо звонков» создаст в учебных заведениях предновогоднее настроение, ведь дети услышат балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».
Автор проекта — Министерство просвещения. В ведомстве полагают, что такая программа позволит привлечь школьников к музыкальной культуре, а также расширить знания об истории родной страны, сообщается на сайте министерства.
Мелодии школьных звонков будут записаны детскими коллективами со всей страны.
Ранее стало известно, что погода в Нижнем Тагиле в канун Нового года и в праздничную ночь будет теплой.