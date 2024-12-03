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Posted 3 декабря, 10:55

Published 3 декабря, 10:55

Modified 3 декабря, 10:57

Updated 3 декабря, 10:57

В Свердловской области школьники услышат музыку вместо школьных звонков

В Нижнем Тагиле дети вместо звонков услышат музыку из балета

3 декабря 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области школьники услышат музыку вместо школьных звонков

Сюжет
Новый год
В Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области учащиеся школ в декабре вместо звонков с урока услышат классическую музыку.

В Нижнем Тагиле для школьников в декабре вместе привычных звонков в школах прозвучит классическая музыка. Федеральный проект «Музыка вместо звонков» создаст в учебных заведениях предновогоднее настроение, ведь дети услышат балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».

Автор проекта — Министерство просвещения. В ведомстве полагают, что такая программа позволит привлечь школьников к музыкальной культуре, а также расширить знания об истории родной страны, сообщается на сайте министерства.

Мелодии школьных звонков будут записаны детскими коллективами со всей страны.

Ранее стало известно, что погода в Нижнем Тагиле в канун Нового года и в праздничную ночь будет теплой.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Дети#Праздник#Школьники#Школа#Новый год#Образование#Екатеринбург
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