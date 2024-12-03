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Posted 3 декабря, 06:40

Published 3 декабря, 06:40

Modified 3 декабря, 06:42

Updated 3 декабря, 06:42

В Нижнем Тагиле на женщину с ребенком напала стая собак

В Нижнем Тагиле на женщину с ребенком напала стая собак

3 декабря 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле на улице Сергея Коровина на женщину с ребенком напала стая собак.

В Нижнем Тагиле проверят возможную халатность из-за нападения собак на женщину с ребенком.

Следственный комитет Свердловской области проводит проверку по факту нападения стаи бродячих собак на женщину и ребенка у одного из учебных заведений Нижнего Тагила, сообщает ведомство.

Инцидент произошёл 25 ноября. Пострадавших удалось спасти прохожим. Следователи выясняют, допустили ли халатность должностные лица, ответственные за отлов безнадзорных животных.

Напомним, жители Нижнего Тагила пять раз просили отлавливать собак.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Собака#Екатеринбург#Инцидент#Напала собака
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