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Posted 3 декабря, 16:58

Published 3 декабря, 16:58

Modified 3 декабря, 17:00

Updated 3 декабря, 17:00

В Нижнем Тагиле жители страдают от пенсионерки, которая испражняется в подъездах

В Нижнем Тагиле пенсионерка ходит в туалет по подъездам жилых домов

3 декабря 2024, 16:58
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле жители страдают от пенсионерки, которая испражняется в подъездах

Пожилая женщина в Нижнем Тагиле по неизвестной причине испражняется в подъездах жилых домов. В одной из локаций ее застали жители.

В Нижнем Тагиле женщина преклонного возраста доставляет дискомфорт жителям жилых домов в микрорайоне Красный Камень.

Известно, что пенсионерка по какой-то причине предпочитает справлять нужду в подъездах. Очевидцы сообщают, что присутствие людей нисколько не смущает женщину.

Но в одном доме на улице Пархоменко жильцам удалось поймать женщину «с поличным», пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Женщина по имени Екатерина сняла пенсионерку на видео и убедительно попросила ее прекратить непотребные действия. Пожилая гражданка убрала за собой и пообещала больше в этом доме не появляться.

Тагильчане рекомендуют родственникам жительницы отвести пожилую женщину к врачу-психиатру.

Ранее стало известно, что обманутый дольщик-пенсионер из Березовского вынужден жить в гараже.

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#Александра Никитская#Нижний Тагил#Полиция#Жилье#Многоэтажка#Жильцы#Екатеринбург#Инцидент
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