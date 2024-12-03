В Нижнем Тагиле пенсионерка ходит в туалет по подъездам жилых домов

Posted 3 декабря, 16:58
Published 3 декабря, 16:58
Modified 3 декабря, 17:00
Updated 3 декабря, 17:00
В Нижнем Тагиле женщина преклонного возраста доставляет дискомфорт жителям жилых домов в микрорайоне Красный Камень.
Известно, что пенсионерка по какой-то причине предпочитает справлять нужду в подъездах. Очевидцы сообщают, что присутствие людей нисколько не смущает женщину.
Но в одном доме на улице Пархоменко жильцам удалось поймать женщину «с поличным», пишет телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Женщина по имени Екатерина сняла пенсионерку на видео и убедительно попросила ее прекратить непотребные действия. Пожилая гражданка убрала за собой и пообещала больше в этом доме не появляться.
Тагильчане рекомендуют родственникам жительницы отвести пожилую женщину к врачу-психиатру.
Ранее стало известно, что обманутый дольщик-пенсионер из Березовского вынужден жить в гараже.