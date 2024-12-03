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Posted 3 декабря, 15:53

Published 3 декабря, 15:53

Modified 3 декабря, 15:55

Updated 3 декабря, 15:55

В Нижнем Тагиле врачи прооперировали пациентов с атеросклеротическими артериями

В Нижнем Тагиле провели первые операции по стентированию артерий с атеросклерозом

3 декабря 2024, 15:53

В Нижнем Тагиле врачи прооперировали пациентов с атеросклеротическими артериями

Хирурги из Нижнего Тагила провели первые пять операций по стентированию сонных артерий у пациентов с атеросклерозом.

В Городской больнице №4 Нижнего Тагила врачи-хирурги провели первые пять оперативных вмешательств по установке стентов в артерии, пораженные атеросклерозом.

Внутрисосудистые вмешательства проводились под руководством доктора Василия Шерстобитова из Свердловской областной больницы №1. Пятерых пациентов выписали из лечебного учреждения уже спустя несколько суток.

Главврач тагильской больницы Константин Аникин отметил, что на базе созданного в медицинском учреждении сосудистого центра специалисты смогли улучшить диагностику различных заболеваний головного мозга и сердца, сообщается на информационном портале региона.

Современные методы лечения серьезно повышают качество медпомощи для жителей, а также позволяют спасти людей от тяжелой инвалидности и смерти, — заявил Аникин.

Во время операции рентгенохирурги расширяют сосуды пациентов. Без хирургического вмешательства все пациенты имели бы очень высокие шансы на инсульт.

Такие операции по стентированию сонных артерий можно выполнить без общего наркоза, используя проколы крупных сосудов не в области головы.

Ранее в Нижнем Тагиле провели операцию по установке дефибриллятора под кожу.

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