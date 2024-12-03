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Posted 3 декабря, 15:20

Published 3 декабря, 15:20

Modified 3 декабря, 15:22

Updated 3 декабря, 15:22

В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» осуществляет выбросы с нарушениями

В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» осуществляет выбросы с нарушениями

3 декабря 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выбросы
Производственное предприятие в Нижнем Тагиле признано нарушителем: «Уралхимпласт» осуществляет ядовитые выбросы.

Управление Росприроднадзора по Уралу выявило в Нижнем Тагиле нарушителя экологического законодательства страны.

Фирма «Уралхимпласт» осуществляла ядовитые выбросы запрещенных загрязняющих атмосферу веществ с нарушениями. Также в своих отчетах о выбросах предприятие искажало данные.

Инспекторы Природнадзора провели проверку и нашли нарушения. Среди них отсутствие проекта нормативов образования отходов, захламление территории предприятия отходами производства, а также выброс ядовитых веществ без соответствующих разрешений с нарушениями, пишет ЕАН со ссылкой на ведомство.

Сотрудники ведомства выдали «Уралхимпласту» предписание, чтобы нарушения были устранены. Должностных лиц организации ждет административное наказание.

Ранее жители Невьянска жаловались на пыль в воздухе.

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