В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» осуществляет выбросы с нарушениями

Инспекторы Природнадзора провели проверку и нашли нарушения. Среди них отсутствие проекта нормативов образования отходов, захламление территории предприятия отходами производства, а также выброс ядовитых веществ без соответствующих разрешений с нарушениями, пишет ЕАН со ссылкой на ведомство.