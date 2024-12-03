В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» осуществляет выбросы с нарушениями

Posted 3 декабря, 15:20
Published 3 декабря, 15:20
Modified 3 декабря, 15:22
Updated 3 декабря, 15:22
Управление Росприроднадзора по Уралу выявило в Нижнем Тагиле нарушителя экологического законодательства страны.
Фирма «Уралхимпласт» осуществляла ядовитые выбросы запрещенных загрязняющих атмосферу веществ с нарушениями. Также в своих отчетах о выбросах предприятие искажало данные.
Инспекторы Природнадзора провели проверку и нашли нарушения. Среди них отсутствие проекта нормативов образования отходов, захламление территории предприятия отходами производства, а также выброс ядовитых веществ без соответствующих разрешений с нарушениями, пишет ЕАН со ссылкой на ведомство.
Сотрудники ведомства выдали «Уралхимпласту» предписание, чтобы нарушения были устранены. Должностных лиц организации ждет административное наказание.
Ранее жители Невьянска жаловались на пыль в воздухе.