В Свердловской области из-за аварии затопило семь квартир

Жители одного из многоквартирных домов Арамиля, расположенного на улице Космонавтов, пострадали от коммунальной аварии. В первый день зимы ненадолго в доме 15к1 выключили отопление. Рядовое отключение повлекло за собой взрыв батарей, и как следствие, потоп. Семь квартир понесли значительные убытки, а одна из них оказалась полностью погружена под воду. В результате аварии в системе отопления, жители остались без тепла — сообщает URA.RU.