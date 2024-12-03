В Свердловской области из-за аварии затопило семь квартир

Posted 3 декабря, 12:38
Published 3 декабря, 12:38
Modified 3 декабря, 12:40
Updated 3 декабря, 12:40
Жители одного из многоквартирных домов Арамиля, расположенного на улице Космонавтов, пострадали от коммунальной аварии. В первый день зимы ненадолго в доме 15к1 выключили отопление. Рядовое отключение повлекло за собой взрыв батарей, и как следствие, потоп. Семь квартир понесли значительные убытки, а одна из них оказалась полностью погружена под воду. В результате аварии в системе отопления, жители остались без тепла — сообщает URA.RU.
Многочисленные жалобы не помогли — аварийная служба не посещала место происшествия. Управляющая компания отказывается от комментариев и причину произошедшего не называет. Более того, жителям многоэтажки предлагают простое решение: поменять батареи и ждать пока отопление вновь подключат.