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Posted 3 декабря, 12:38

Published 3 декабря, 12:38

Modified 3 декабря, 12:40

Updated 3 декабря, 12:40

В Свердловской области УК отключила отопление и батареи взорвались

В Свердловской области из-за аварии затопило семь квартир

3 декабря 2024, 12:38
Фото: 1MI.

В Свердловской области УК отключила отопление и батареи взорвались

Жители многоквартирного дома в Арамиле понесли значительные убытки из-за аварии, в следствие которой прорвало батареи.

Жители одного из многоквартирных домов Арамиля, расположенного на улице Космонавтов, пострадали от коммунальной аварии. В первый день зимы ненадолго в доме 15к1 выключили отопление. Рядовое отключение повлекло за собой взрыв батарей, и как следствие, потоп. Семь квартир понесли значительные убытки, а одна из них оказалась полностью погружена под воду. В результате аварии в системе отопления, жители остались без тепла — сообщает URA.RU.

Многочисленные жалобы не помогли — аварийная служба не посещала место происшествия. Управляющая компания отказывается от комментариев и причину произошедшего не называет. Более того, жителям многоэтажки предлагают простое решение: поменять батареи и ждать пока отопление вновь подключат.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Свердловская область#Отопление#ЧП#Потоп#Коммунальные службы#Батареи
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