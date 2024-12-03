В центре Екатеринбурга на уличном экране включилось порно

Posted 3 декабря, 04:58
Published 3 декабря, 04:58
Modified 3 декабря, 05:00
Updated 3 декабря, 05:00
По предположению прохожих, оператор забыл отключить свой компьютер от городских экранов, из-за чего случился инцидент, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».
По какой причине на экране стало транслироваться порновидео, в настоящий момент неизвестно. Также нет информации о том, показывался ли ролик на других экранах города.
Напомним, в Екатеринбурге два студента уговорили несовершеннолетних девушек сняться в порнофильме.