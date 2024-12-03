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Posted 3 декабря, 04:58

Published 3 декабря, 04:58

Modified 3 декабря, 05:00

Updated 3 декабря, 05:00

В центре Екатеринбурга на уличном экране включилось порно

В центре Екатеринбурга на уличном экране включилось порно

3 декабря 2024, 04:58
В Екатеринбурге на уличном экране стал транслироваться порноролик на площади Труда.

По предположению прохожих, оператор забыл отключить свой компьютер от городских экранов, из-за чего случился инцидент, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».

По какой причине на экране стало транслироваться порновидео, в настоящий момент неизвестно. Также нет информации о том, показывался ли ролик на других экранах города.

Напомним, в Екатеринбурге два студента уговорили несовершеннолетних девушек сняться в порнофильме.

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