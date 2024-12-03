Власти Екатеринбурга высказались после скандала с порно на экране в центре города

Там пояснили, что экраны имели возможность выхода в интернет и доступна она была каждому. Разработчики считали, что это позволит людям посещать театры, музей и другие культурные заведения, чтобы ознакомиться с афишами и приобрести билеты. Предполагается, что кто-то воспользовался данной возможностью для посещения порносайтов.