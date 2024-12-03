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Posted 3 декабря, 09:23

Published 3 декабря, 09:23

Modified 3 декабря, 09:25

Updated 3 декабря, 09:25

Власти Екатеринбурга высказались после скандала с порно на экране в центре города

Власти Екатеринбурга высказались после скандала с порно на экране в центре города

3 декабря 2024, 09:23
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге после трансляции порнографических роликов на экране в центре города высказались власти. По их заявлениям, на площади Труда включить видео мог любой человек, потому что доступ был у всех.

На данный момент, чтобы убрать такую возможность, щиты были отключены, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу администрации.

Там пояснили, что экраны имели возможность выхода в интернет и доступна она была каждому. Разработчики считали, что это позволит людям посещать театры, музей и другие культурные заведения, чтобы ознакомиться с афишами и приобрести билеты. Предполагается, что кто-то воспользовался данной возможностью для посещения порносайтов.

Напомним, инцидент случился 2 декабря вечером. Очевидцы засняли, как на экране в центре города транслируется порноролик.

#Ирина Кирилова#Общество#Работа#Администрация#Власти#Экран#Екатеринбург
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