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Posted 3 декабря, 14:17

Published 3 декабря, 14:17

Modified 3 декабря, 14:19

Updated 3 декабря, 14:19

Власти Екатеринбурга заявили о снижении дефицита кадров в ДЭУ

Власти Екатеринбурга заявили о снижении дефицита кадров в ДЭУ

3 декабря 2024, 14:17
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге подняли зарплаты еще одной категории граждан.

В дорожно-эксплуатационных управлениях Екатеринбурга закрыли 3% вакансий. Для уборки города привлекли почти 40 человек.

В мэрии утверждают, что на это повлиял рост зарплат. В настоящее время механизаторам предлагают более 70 тысяч, а водителям до 66 тысяч рублей. Дорожным рабочим предлагают оклад в размере до 48 тысяч рублей.

Тем, кто занимается в Железнодорожном районе уборкой города по ночам, предлагается бесплатная горячая еда. Со следующего года питание будет выдаваться всем ночным работникам.

Ранее в Нижнем Тагиле пожаловались на отсутствие уборки одной из улиц от снега.

В Екатеринбурге проверили качество уборки дорог
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#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Зарплата#Дорожники#Екатеринбург
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