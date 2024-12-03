Власти Екатеринбурга заявили о снижении дефицита кадров в ДЭУ

Posted 3 декабря, 14:17
Published 3 декабря, 14:17
Modified 3 декабря, 14:19
Updated 3 декабря, 14:19
В дорожно-эксплуатационных управлениях Екатеринбурга закрыли 3% вакансий. Для уборки города привлекли почти 40 человек.
В мэрии утверждают, что на это повлиял рост зарплат. В настоящее время механизаторам предлагают более 70 тысяч, а водителям до 66 тысяч рублей. Дорожным рабочим предлагают оклад в размере до 48 тысяч рублей.
Тем, кто занимается в Железнодорожном районе уборкой города по ночам, предлагается бесплатная горячая еда. Со следующего года питание будет выдаваться всем ночным работникам.
Ранее в Нижнем Тагиле пожаловались на отсутствие уборки одной из улиц от снега.