ВТБ получит еще 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

Posted 3 декабря, 14:21
Published 3 декабря, 14:21
Modified 3 декабря, 14:21
Updated 3 декабря, 14:21
Переход клиентов начнется весной следующего года с автоматического перевода эскроу-счетов. Клиенты РНКБ смогут получить доступ к своим счетам через онлайн-банкинг ВТБ. Об этом пишет inkazan.ru.
Во второй половине 2025 года планируется завершение интеграции эскроу-счетов, после чего начнется подключение остальных продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. Полное завершение этого процесса и перевод всей клиентской базы планируется на ноябрь того же года, сообщает ВТБ.
Георгий Горшков подчеркнул, что стороны стремятся обеспечить максимально комфортный и незаметный переход для клиентов.
С осени 2024 года более 35 тысяч клиентов РНКБ на территории Крыма и Севастополя оформили свыше 150 тысяч финансовых продуктов ВТБ. Также клиенты активно пользуются объединенной банкоматной сетью ВТБ, «Открытия» и РНКБ, что облегчает доступ к банковским услугам.