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Posted 3 декабря, 14:21

Published 3 декабря, 14:21

Modified 3 декабря, 14:21

Updated 3 декабря, 14:21

ВТБ получит еще 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

ВТБ получит еще 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

3 декабря 2024, 14:21
Фото: 1MI.
К концу 2025 года завершится интеграция более двух миллионов розничных клиентов РНКБ в систему банка ВТБ. Этой информацией поделился Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, накануне 15-го форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Переход клиентов начнется весной следующего года с автоматического перевода эскроу-счетов. Клиенты РНКБ смогут получить доступ к своим счетам через онлайн-банкинг ВТБ. Об этом пишет inkazan.ru.

Во второй половине 2025 года планируется завершение интеграции эскроу-счетов, после чего начнется подключение остальных продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. Полное завершение этого процесса и перевод всей клиентской базы планируется на ноябрь того же года, сообщает ВТБ.

Георгий Горшков подчеркнул, что стороны стремятся обеспечить максимально комфортный и незаметный переход для клиентов.

С осени 2024 года более 35 тысяч клиентов РНКБ на территории Крыма и Севастополя оформили свыше 150 тысяч финансовых продуктов ВТБ. Также клиенты активно пользуются объединенной банкоматной сетью ВТБ, «Открытия» и РНКБ, что облегчает доступ к банковским услугам.

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