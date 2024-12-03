ВТБ получит еще 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

Во второй половине 2025 года планируется завершение интеграции эскроу-счетов, после чего начнется подключение остальных продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. Полное завершение этого процесса и перевод всей клиентской базы планируется на ноябрь того же года, сообщает ВТБ.