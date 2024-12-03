ВТБ в декабре завершит интеграцию розничных клиентов банка «Открытие»

Posted 3 декабря, 13:12
Published 3 декабря, 13:12
Modified 3 декабря, 13:12
Updated 3 декабря, 13:12
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков подчеркнул, что завершение процесса интеграции, который шел два года, станет важным этапом самого крупного в истории российского банковского рынка объединения. В рамках интеграции банки объединили портфель кредитов физических лиц «Открытия» в объеме 770 миллиардов рублей и портфель сбережений, который превышает 940 миллиардов рублей*. Об этом пишет портал newsnn.ru.
К ВТБ уже присоединились миллионы клиентов «Открытия», и банк сделает всё, чтобы они остались с ВТБ надолго.
Ключевым элементом интеграции стал сервис онлайн-перехода, запущенный в мае этого года. Им воспользовались около двух миллионов человек, что составляет более 80% клиентов банка «Открытие». При переходе не нужно было выпускать новые дебетовые или зарплатные карты. Не изменились и условия всех действующих кредитных договоров. Клиентам «Открытия» также предложили до пяти дополнительных продуктов, в том числе депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.
Ожидается, что данное объединение упрочит позиции ВТБ в качестве одного из ведущих игроков российского банковского сектора.
* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.