tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 13:12

Published 3 декабря, 13:12

Modified 3 декабря, 13:12

Updated 3 декабря, 13:12

ВТБ в декабре завершит интеграцию розничных клиентов банка «Открытие»

ВТБ в декабре завершит интеграцию розничных клиентов банка «Открытие»

3 декабря 2024, 13:12
Фото: 1MI.
В пресс-службе ВТБ перед 15-м инвестиционным форумом «Россия зовет!» сообщили, что интеграция около 2,5 миллиона розничных клиентов банка «Открытие» будет завершена до конца декабря.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков подчеркнул, что завершение процесса интеграции, который шел два года, станет важным этапом самого крупного в истории российского банковского рынка объединения. В рамках интеграции банки объединили портфель кредитов физических лиц «Открытия» в объеме 770 миллиардов рублей и портфель сбережений, который превышает 940 миллиардов рублей*. Об этом пишет портал newsnn.ru.

К ВТБ уже присоединились миллионы клиентов «Открытия», и банк сделает всё, чтобы они остались с ВТБ надолго.

Ключевым элементом интеграции стал сервис онлайн-перехода, запущенный в мае этого года. Им воспользовались около двух миллионов человек, что составляет более 80% клиентов банка «Открытие». При переходе не нужно было выпускать новые дебетовые или зарплатные карты. Не изменились и условия всех действующих кредитных договоров. Клиентам «Открытия» также предложили до пяти дополнительных продуктов, в том числе депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.

Ожидается, что данное объединение упрочит позиции ВТБ в качестве одного из ведущих игроков российского банковского сектора.

* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика