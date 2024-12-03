ВТБ в декабре завершит интеграцию розничных клиентов банка «Открытие»

Ключевым элементом интеграции стал сервис онлайн-перехода, запущенный в мае этого года. Им воспользовались около двух миллионов человек, что составляет более 80% клиентов банка «Открытие». При переходе не нужно было выпускать новые дебетовые или зарплатные карты. Не изменились и условия всех действующих кредитных договоров. Клиентам «Открытия» также предложили до пяти дополнительных продуктов, в том числе депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.