Выгребная яма не замерзнет даже в лютые холода — секрет в белых кристаллах

Posted 3 декабря, 11:07
Published 3 декабря, 11:07
Modified 3 декабря, 11:09
Updated 3 декабря, 11:09
В летний период, когда дачники активно пользуются своими загородными домами, выгребная яма заполняется быстрее обычного. К к тому же осенью она переполняется из-за большого количества осадков. Если в доме живет большая семья или используется несколько сантехнических приборов, яма заполняется быстрее, и ее нужно откачивать чаще. В среднем выгребную яму рекомендуется откачивают каждый год и лучше делать это именно осенью. Иначе весной вы можете столкнуться с настоящим потопом из фекалий.
Если содержимое ямы уже подмерзло, не расстраивайтесь, а лучше приготовьте две пачки крупной поваренной соли. Засыпьте соль в яму, а затем включите горячую воду и пустите ее по канализации. В среднем вам придется потратить около 200 литров — такой совет дает эксперт форума remotvet. После этого нужно сразу же приступать к откачке.
Чтобы предотвратить замерзание выгребной ямы зимой, можно использовать несколько рекомендаций. Например, можно хорошо изолировать крышку: используйте теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата или пенопласт, чтобы покрыть верхнюю часть ямы. Это поможет удержать тепло внутри.
В зимний период можно накрыть выгребную яму слоем снега. Снег сам по себе является отличным теплоизолятором и поможет сохранить тепло внутри ямы. Некоторые владельцы добавляют специальные биопрепараты, которые помогают ускорить разложение органических веществ и повышают температуру внутри.
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