Выгребная яма не замерзнет даже в лютые холода — секрет в белых кристаллах

В летний период, когда дачники активно пользуются своими загородными домами, выгребная яма заполняется быстрее обычного. К к тому же осенью она переполняется из-за большого количества осадков. Если в доме живет большая семья или используется несколько сантехнических приборов, яма заполняется быстрее, и ее нужно откачивать чаще. В среднем выгребную яму рекомендуется откачивают каждый год и лучше делать это именно осенью. Иначе весной вы можете столкнуться с настоящим потопом из фекалий.