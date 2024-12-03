tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 11:07

Published 3 декабря, 11:07

Modified 3 декабря, 11:09

Updated 3 декабря, 11:09

Выгребная яма не замерзнет даже в лютые холода — секрет в белых кристаллах

Выгребная яма не замерзнет даже в лютые холода — секрет в белых кристаллах

3 декабря 2024, 11:07
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если вы не успели откачать выгребную яму до наступления серьезных холодов и она замерзла, не переживайте. Провести процедуру вы сможете и при минусовой температуре, а разморозить содержимое ямы поможет трюк с солью.

В летний период, когда дачники активно пользуются своими загородными домами, выгребная яма заполняется быстрее обычного. К к тому же осенью она переполняется из-за большого количества осадков. Если в доме живет большая семья или используется несколько сантехнических приборов, яма заполняется быстрее, и ее нужно откачивать чаще. В среднем выгребную яму рекомендуется откачивают каждый год и лучше делать это именно осенью. Иначе весной вы можете столкнуться с настоящим потопом из фекалий.

Засыпаем это средство в выгребную яму и спокойно живем до весны — запах улетучивается
Узнать подробнее

Если содержимое ямы уже подмерзло, не расстраивайтесь, а лучше приготовьте две пачки крупной поваренной соли. Засыпьте соль в яму, а затем включите горячую воду и пустите ее по канализации. В среднем вам придется потратить около 200 литров — такой совет дает эксперт форума remotvet. После этого нужно сразу же приступать к откачке.

Чтобы предотвратить замерзание выгребной ямы зимой, можно использовать несколько рекомендаций. Например, можно хорошо изолировать крышку: используйте теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата или пенопласт, чтобы покрыть верхнюю часть ямы. Это поможет удержать тепло внутри.

В зимний период можно накрыть выгребную яму слоем снега. Снег сам по себе является отличным теплоизолятором и поможет сохранить тепло внутри ямы. Некоторые владельцы добавляют специальные биопрепараты, которые помогают ускорить разложение органических веществ и повышают температуру внутри.

Ранее эксперты поделились уникальным методом по осушению воздуха — даже самый сырой погреб или подвал просыхает за считанные часы.

Залили это средство в выгребную яму — органика переработалась за 14 дней, а вода ушла
Узнать подробнее
Читайте также:
Нужна пара ящиков на погреб: больше никакой влаги и сырости — овощи в полном порядкеНоги теплые и сухие даже в -40: стельки делаю сама из копеечного материалаПастой из соли с зубной пастой вычистила весь дом — бытовую химию больше не покупаю
#Дарья Бобровицкая#Россия#Снег#Зима#Соль#Дом и сад#КЦ#Теплоизоляция#Полезные советы#Выгребная яма#Замерзание#Откачка#Биопрепараты#Органические вещества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика