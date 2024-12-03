Замдиректора школы в Туринске заплатит 100 тысяч за пощечину ученику

Posted 3 декабря, 14:47
Published 3 декабря, 14:47
Modified 3 декабря, 15:08
Updated 3 декабря, 15:08
3 декабря текущего года в суде Туринского района было принято решение по делу женщины, занимающей должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе Липовской МАОУ СОШ.
Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, 11 ноября прошлого года замдиректора заметила, что учащиеся 8 класса наносят ущерб имуществу школы — стучат ногами и швыряют камни в дверь запасного выхода. Она, в свою очередь, сделала выговор школьникам, но реакции не последовало. Тогда сотрудница школы взяла за шею мальчика и, толкнув его к стене, нанесла несколько ударов в область лица.
В связи с вышеизложенными обстоятельствами было заведено уголовное дело. Приняв во внимание все доказательства, судья Туринского района вынес решение, согласно которому обвиняемая в течение года не может работать педагогом. Помимо этого, ей назначено 200 часов общественных работ.
Также заместитель директора выплатила 100 тысяч рублей школьнику за причиненный моральный вред.
Напомним, что ранее учителя истории в Екатеринбурге приговорили к 3 годам тюрьмы за критику СВО.