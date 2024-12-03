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Posted 3 декабря, 14:47

Published 3 декабря, 14:47

Modified 3 декабря, 15:08

Updated 3 декабря, 15:08

Замдиректора школы в Туринске заплатит 100 тысяч за пощечину ученику

Замдиректора школы в Туринске заплатит 100 тысяч за пощечину ученику

3 декабря 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney.
Заместителю директора по учебно-воспитательной в школе Туринска вынесли приговор за грубое обращение с учеником, пинавшим двери школы.

3 декабря текущего года в суде Туринского района было принято решение по делу женщины, занимающей должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе Липовской МАОУ СОШ.

Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, 11 ноября прошлого года замдиректора заметила, что учащиеся 8 класса наносят ущерб имуществу школы — стучат ногами и швыряют камни в дверь запасного выхода. Она, в свою очередь, сделала выговор школьникам, но реакции не последовало. Тогда сотрудница школы взяла за шею мальчика и, толкнув его к стене, нанесла несколько ударов в область лица.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами было заведено уголовное дело. Приняв во внимание все доказательства, судья Туринского района вынес решение, согласно которому обвиняемая в течение года не может работать педагогом. Помимо этого, ей назначено 200 часов общественных работ.

Также заместитель директора выплатила 100 тысяч рублей школьнику за причиненный моральный вред.

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