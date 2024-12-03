Замдиректора школы в Туринске заплатит 100 тысяч за пощечину ученику

Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, 11 ноября прошлого года замдиректора заметила, что учащиеся 8 класса наносят ущерб имуществу школы — стучат ногами и швыряют камни в дверь запасного выхода. Она, в свою очередь, сделала выговор школьникам, но реакции не последовало. Тогда сотрудница школы взяла за шею мальчика и, толкнув его к стене, нанесла несколько ударов в область лица.