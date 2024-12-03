Жители Екатеринбурга прокомментировали нехватку продавцов в магазинах

Если крупные ретейлеры повысят заработную плату до 80 тысяч рублей, то проблема с дефицитом кадров решится, полагают екатеринбуржцы. Сейчас же в интернете есть вакансии с зарплатой в сфере торговли по 25-36 тысяч, и это до вычета налога на доходы физлиц.