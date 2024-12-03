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Posted 3 декабря, 11:36

Published 3 декабря, 11:36

Modified 3 декабря, 11:39

Updated 3 декабря, 11:39

Жители Екатеринбурга озвучили причины нехватки продавцов в сфере торговли

Жители Екатеринбурга прокомментировали нехватку продавцов в магазинах

3 декабря 2024, 11:36
Фото: 1MI.

Жители Екатеринбурга озвучили причины нехватки продавцов в сфере торговли

Екатеринбуржцы прокомментировали новость о нехватке персонала в торговых сетях. Мнение горожан отобразило картину с зарплатами.

В Свердловской области наблюдается нехватка работников в сфере розничной торговли. Жители Екатеринбурга прокомментировали новость о дефиците кадров.

Уральцы рассказали, что основной проблемой недостатка продавцов в магазинах является низкий уровень зарплаты.

Комментаторы материала на портале E1 пишут, что уровень дохода может составлять порядка 2 тысяч рублей за 14-часовую смену, при этом часто магазины закладывают крупные суммы на кражи из торговых точек.

Также жители столицы Урала сообщают о том, что продавцам приходится совмещать на работе несколько должностей, включая грузчиков и уборщиков.

Если крупные ретейлеры повысят заработную плату до 80 тысяч рублей, то проблема с дефицитом кадров решится, полагают екатеринбуржцы. Сейчас же в интернете есть вакансии с зарплатой в сфере торговли по 25-36 тысяч, и это до вычета налога на доходы физлиц.

Один человек не должен работать с 8 утра до 10-11 вечера, а еще не должен быть за одну зарплату и продавцом, и грузчиком, и уборщиком, — пишет читатель.

Мнение горожан сходится: при нормальном уровне зарплаты и хороших условиях труда проблемы в торговле решатся.

Ранее сообщалось, по каким причинам россияне чаще всего увольняются с работы.

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#Александра Никитская#Общество#Работа#Торговля#Комментарий#Вакансии#Уральцы#Екатеринбург
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