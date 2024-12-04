10% еды на прилавках в магазинах Свердловской области опасны для здоровья

Posted 4 декабря, 14:42
Published 4 декабря, 14:42
Modified 4 декабря, 14:44
Updated 4 декабря, 14:44
Россельхознадзор Свердловской области подвел итоги проверок, проведенных в регионе с января по конец ноября 2024 года.
Выяснилось, что каждый десятый товар пищевой промышленности не соответствует обязательным требованиям безопасности и качества.
Среди 346 проб продуктов в 31 пробе найдены нарушения. При этом среди молочной продукции товаров с нарушениями оказалось почти 20%: из 126 проверок в 24 образцах найдены несоответствия требованиям безопасности, а при проверке на замену молочного жира растительные жиры найдены в 21,5% образцов. В случае с маслом в 10 из 40 проб выявили фальсификацию продукта питания, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
Сведения переданы в правоохранительные органы.
Ранее Следственный комитет России потребовал от региональных ведомств проверить информацию о торговле детьми.