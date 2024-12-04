tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 14:42

Published 4 декабря, 14:42

Modified 4 декабря, 14:44

Updated 4 декабря, 14:44

10% продуктов в магазинах Свердловской области оказались опасны

10% еды на прилавках в магазинах Свердловской области опасны для здоровья

4 декабря 2024, 14:42
Фото: 1MI.

10% продуктов в магазинах Свердловской области оказались опасны

Россельхознадзор подвел итоги проверок за 11 месяцев 2024 года. В Свердловской области найдены нарушения обязательных требований безопасности пищевой продукции.

Россельхознадзор Свердловской области подвел итоги проверок, проведенных в регионе с января по конец ноября 2024 года.

Выяснилось, что каждый десятый товар пищевой промышленности не соответствует обязательным требованиям безопасности и качества.

Среди 346 проб продуктов в 31 пробе найдены нарушения. При этом среди молочной продукции товаров с нарушениями оказалось почти 20%: из 126 проверок в 24 образцах найдены несоответствия требованиям безопасности, а при проверке на замену молочного жира растительные жиры найдены в 21,5% образцов. В случае с маслом в 10 из 40 проб выявили фальсификацию продукта питания, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Сведения переданы в правоохранительные органы.

Ранее Следственный комитет России потребовал от региональных ведомств проверить информацию о торговле детьми.

Читайте также:
13-летняя девочка воровала в магазинах Екатеринбурга по наущению материГолод не почувствуете до обеда: названы 8 продуктов для идеального завтракаНасколько подорожала молочная продукция в Свердловской области
В Свердловской области молочные продукты и рыба подорожают к Новому году
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Проверка#Еда#Продукты#Производство#Россельхознадзор#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика