10% еды на прилавках в магазинах Свердловской области опасны для здоровья

Среди 346 проб продуктов в 31 пробе найдены нарушения. При этом среди молочной продукции товаров с нарушениями оказалось почти 20%: из 126 проверок в 24 образцах найдены несоответствия требованиям безопасности, а при проверке на замену молочного жира растительные жиры найдены в 21,5% образцов. В случае с маслом в 10 из 40 проб выявили фальсификацию продукта питания, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.