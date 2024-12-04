3-классница из Екатеринбурга отправила мошенникам 15 тысяч рублей

Posted 4 декабря, 13:54
Published 4 декабря, 13:54
Modified 4 декабря, 14:28
Updated 4 декабря, 14:28
Ученица третьего класса из Екатеринбурга стала жертвой мошенничества. Девочка увлекается известной среди подрастающего поколения игрой Roblox. За настоящие деньги в ней можно приобретать определенные позиции, необходимые для развития персонажа.
Незнакомец написал юной геймерше с предложением купить игровую валюту. Девочка приняла предложение и, воспользовавшись банковской картой мамы, отправила мошеннику 15 тысяч рублей. Как это сделать подсказал все тот же инкогнито из игры.
Мама третьеклассницы обратилась в отдел полиции Екатеринбурга с заявлением о краже денег с её банковского счёта. Сейчас ведется активный поиск интернет-мошенника — сообщает УМВД по Екатеринбургу.
Этот случай вновь напоминает о необходимости быть осторожными при общении с незнакомцами в интернете, особенно если речь идет о финансовых операциях. Важно помнить, что такие предложения могут оказаться ловушкой, созданной мошенниками для получения доступа к деньгам доверчивых пользователей. Особое внимание следует обратить родителям.
На данный момент четверть екатеринбуржцев становились жертвами телефонных мошенников.