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Posted 4 декабря, 13:54

Published 4 декабря, 13:54

Modified 4 декабря, 14:28

Updated 4 декабря, 14:28

Екатеринбургская школьница стала жертвой мошенников при покупке игровой валюты

3-классница из Екатеринбурга отправила мошенникам 15 тысяч рублей

4 декабря 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбургская школьница стала жертвой мошенников при покупке игровой валюты

3-классница хотела купить игровую валюту. Незнакомец предложил ей сделку, дал инструкцию о переводе и она, взяв карту мамы, отправила 15 тысяч рублей мошеннику.

Ученица третьего класса из Екатеринбурга стала жертвой мошенничества. Девочка увлекается известной среди подрастающего поколения игрой Roblox. За настоящие деньги в ней можно приобретать определенные позиции, необходимые для развития персонажа.

Незнакомец написал юной геймерше с предложением купить игровую валюту. Девочка приняла предложение и, воспользовавшись банковской картой мамы, отправила мошеннику 15 тысяч рублей. Как это сделать подсказал все тот же инкогнито из игры.

Мама третьеклассницы обратилась в отдел полиции Екатеринбурга с заявлением о краже денег с её банковского счёта. Сейчас ведется активный поиск интернет-мошенника — сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Этот случай вновь напоминает о необходимости быть осторожными при общении с незнакомцами в интернете, особенно если речь идет о финансовых операциях. Важно помнить, что такие предложения могут оказаться ловушкой, созданной мошенниками для получения доступа к деньгам доверчивых пользователей. Особое внимание следует обратить родителям.

В Екатеринбурге появилась новая схема мошенничества
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