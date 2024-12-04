3-классница из Екатеринбурга отправила мошенникам 15 тысяч рублей

Этот случай вновь напоминает о необходимости быть осторожными при общении с незнакомцами в интернете, особенно если речь идет о финансовых операциях. Важно помнить, что такие предложения могут оказаться ловушкой, созданной мошенниками для получения доступа к деньгам доверчивых пользователей. Особое внимание следует обратить родителям.